Лидеры России и Китая усиливают хватку и сближаются

МОСКВА – Они не лидеры на всю жизнь – по крайней мере, технически. Но в политической реальности кажется, что сильные периоды Си Цзиньпина в Китае и даже на этой неделе Владимира Путина в России, похоже, простираются в двадцать первый век – даже несмотря на то, что две сверхдержавы, определяющие их судьбу, поляризовали большее влияние друг с другом. Проходит год.

Более того, они укрепляют свой политический контроль у себя дома, иногда с помощью жестких мер, и работают вместе более активно, чем когда-либо прежде, над решением растущего вызова Западу и другой сверхдержаве мира, Соединенным Штатам, которые избирают своего лидера каждые четыре года. .

На этой неделе Путин подписал закон, позволяющий ему оставаться у власти до 2036 года. 68-летний президент России, находящийся у власти более двух десятилетий – больше, чем любой другой лидер в Кремле со времен советского диктатора Иосифа Сталина, – добился своего. конституционное голосование в прошлом году. Ему разрешено баллотироваться снова в 2024 году, когда истечет его текущий шестилетний срок. Он руководил организованным подавлением инакомыслия.

В Китае Си, пришедший к власти в 2012 году, ужесточил контроль над и без того репрессивной политической сценой, став одним из самых могущественных лидеров страны за семь десятилетий правления Коммунистической партии, которое началось с зачастую жестокого режима Мао Цзэдуна. . При Си правительство арестовывало, заключало в тюрьмы и заставляло замолчать интеллектуалов, правозащитников и других лиц, подавляло инакомыслие в Гонконге и использовало силы безопасности для подавления призывов к защите прав меньшинств в Синьцзяне, Тибете и Внутренней Монголии.

Си изолировал своих соперников, заключил в тюрьму критиков и усилил партийный контроль над информацией. Продолжающаяся кампания против коррупции получила широкую поддержку населения, в то же время сдерживая потенциальных конкурентов.

Его продолжающаяся консолидация власти сняла ограничения на срок президентства Китая в 2018 году и отменила соглашение, заключенное партией, чтобы предотвратить повторение нарушений, порожденных индивидуальным правлением Мао. Си также сообщил о своем намерении остаться у власти, нарушив традиции и не ссылаясь на предпочтительного преемника. Один из них, который, казалось, хотел взять на себя эту роль, Сунь Чжэнцай, был застрелен в 2017 году и приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции.

А в России самый откровенный критик Путина Алексей Навальный был арестован в январе по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль – обвинение, которое российские власти отвергли. В феврале Навального приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Бросая вызов Западу, и Путин, и Си использовали националистические настроения. Аннексия Россией украинского полуострова Крым в 2014 году повысила рейтинг одобрения Путина почти до 90%, прежде чем он опустился из-за экономических проблем и реформировал непопулярную пенсионную систему.

Но эффект от длительного удержания власти Путиным и Си вряд ли заканчивается на их соответствующих границах. Он бесчисленным множеством разветвляется на геополитический баланс сил.

Поскольку отношения Москвы с Западом резко упали до самого низкого уровня после холодной войны на фоне обвинений во вмешательстве в выборы и пиратских атаках, Путин все активнее стремится укрепить связи с Китаем. Хотя Китай до сих пор избегал конфронтации с Западом, как Россия, он испытывает все большее давление со стороны Вашингтона и его союзников из-за нарушений прав человека Пекина в Синьцзяне, Гонконге и Южно-Китайском море.

Президент США Джо Байден занимает все более агрессивную позицию по отношению к обоим лидерам, называя Путина “убийцей” и заставляя его высших помощников по национальной безопасности критиковать Китай по ряду вопросов. Такая тактика указывает на то, что у Москвы и Пекина будут стимулы для создания более сильного союза.

Как и их страны, сами два лидера также способствовали более тесным отношениям.

Путин и Си установили прочные личные отношения, чтобы укрепить «стратегическое партнерство» между двумя бывшими коммунистическими соперниками, одновременно конкурируя с Западом за влияние. Хотя Москва и Пекин в прошлом отвергали возможность создания военного союза, прошлой осенью Путин заявил, что такую ​​возможность нельзя полностью исключать.

Хотя и Путин, и Си, похоже, прочно закрепились, многие проблемы остаются. Пандемия, например, стала серьезной проблемой для обоих губернаторов, и они проявили такой же осторожный подход, когда она ударила.

Прошлой весной Путин ответил общим шестинедельным карантином, нанесшим серьезный ущерб и без того слабой российской экономике. Его популярность упала до рекордно низкого уровня в 59%. Позже правительство ослабило ограничения и отошло от новых ограничений, что помогло уменьшить экономический ущерб и поддержать рейтинги Путина.

Си оставался вне поля зрения в течение первых неопределенных недель, возможно, опасаясь, что ошибка может дать его соперникам шанс свергнуть его. В конечном итоге Китай контролировал эпидемию лучше, чем многие другие страны, укрепляя позиции Си как лидера.

Си должен также узнать, как удовлетворить амбициозных молодых политиков, которые могут увидеть, что их карьера увязла из-за его долгого пребывания на посту. Он должен доказать, что его расширенное правление не приведет к эксцессам времен Мао, в частности к катастрофической Культурной революции и глубоким травмам 1966-1976 годов.

«Си должен продемонстрировать фундаментальный парадокс». Даниэль Блюменталь, директор по азиатским исследованиям в Американском институте предпринимательства, сказал: «Он посвящает себя Мао и создает тот же культ личности и партийного центральности». Но он знает, что его люди боятся и ненавидят маоизм. , так что он должен делать вид , что он не Мао. в настоящее время один, он является бесспорным сильным лидером, имеет дело с трещинами и разделениями в партии и обществе посредством кампаний и чисток в пути маоистов.

Перед Путиным стоят более сложные задачи. Российская экономика – это небольшая часть экономики Китая, и ее сильная зависимость от экспорта нефти, газа и другого сырья делает ее уязвимой для рыночных колебаний. Западные экономические и финансовые санкции перекрывают доступ Москвы к западным технологиям и рынкам капитала, замедляя темпы роста экономики и препятствуя усилиям по модернизации. Стагнация уровня жизни и падение доходов вызывают растущее недовольство.

Все более тесные связи России с Китаем являются частью ее стратегии по нейтрализации западных санкций. Китайские компании предоставили альтернативу утраченным западным технологиям, помогли в крупных инфраструктурных проектах, таких как поставки электроэнергии в Крым, и направили денежные потоки, чтобы облегчить бремя санкций, наложенных на бизнес-магнатов, связанных с Кремлем.

«Пекин помог Москве, по крайней мере до некоторой степени, противостоять давлению Соединенных Штатов и Европейского Союза», – написал в недавнем анализе Александр Габаев, главный китайский эксперт Центра Карнеги в Москве. «Эта помощь также позволила Москве стать более напористой в других странах мира, от пребывания на Ближнем Востоке и в Африке до поддержки венесуэльского режима и вмешательства в выборы в США».

Военное сотрудничество остается важной границей. По мере роста американского давления Россия начала расширять военные связи с Китаем. Их вооруженные силы провели серию совместных учений, и Путин отметил, что Россия предоставила Китаю новейшие военные технологии.

Но полный союз – объединенная военная сила Си и Путина, контролирующая их страны? Что-то подобное кажется менее абстрактным, если принять во внимание все более тесные отношения между двумя лидерами в долгосрочной перспективе.

«Нам это не нужно», – сказал Путин в октябре. «Но теоретически это вполне можно представить».