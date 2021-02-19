Лидер Австралии призывает Facebook снять запрет на новости

КАНБЕРРА, Австралия (AP) – Премьер-министр Австралии в пятницу призвал Facebook снять запрет на новости для австралийских пользователей и вернуться за стол переговоров с медиа-организациями, предупредив, что другие страны последуют примеру его правительства и заставят цифровых гигантов платить за Нажмите.

Премьер-министр Скотт Моррисон назвал в четверг попытку Facebook заблокировать доступ австралийцев к новостям и поделиться ими как угрозу.

Блокада обострила борьбу с правительством за то, должны ли мощные технологические компании платить новостным организациям за контент.

«Идея закрыть те сайты, которые они сделали вчера, как угрозу – ну, я знаю, как австралийцы реагируют на это, и я думаю, что это не было хорошим шагом с их стороны», – сказал Моррисон репортерам. .

Он добавил: «Они должны пройти так быстро и вернуться к столу, и мы будем работать, чтобы решить эту проблему».

Австралийские новостные организации не могли публиковать истории, а люди, пытавшиеся поделиться текущими новостями, получали уведомления о том, что им это не позволяли.

Общественное возмущение не удалось заблокировать в Facebook, что привело к сокращению доступа – по крайней мере временно – к эпидемическим службам, службам здравоохранения и службам экстренной помощи.

Заголовки включали: «Не любит несоциальные сети» и «Faceblock».

Загрузите статью о том, как фейковые новости могут заменить авторитетную прессу в австралийских лентах, под названием «Fakebook показывает, что все, что имеет значение, – это прибыль, а не люди».

Некоторые неавстралийские СМИ также оказались затронутыми, поскольку исчезли сообщения со страниц Facebook британских Daily Telegraph и Sky News. У них обоих одинаковые имена с новостными агентствами в Австралии.

Блокада стала ответом на принятие Палатой представителей в среду вечером законопроекта, согласно которому Facebook и Google будут выплачивать австралийским медиа-компаниям справедливую компенсацию прессе, с которой связаны две платформы. Законодательство должно быть одобрено Сенатом, чтобы стать законом.

Google отреагировал, быстро работая над соглашениями о лицензировании контента с крупными австралийскими медиа-компаниями в рамках модели News Showcase.

News Corp. Руперта Мердока объявила о крупномасштабной сделке с Google, которая охватывает операции в США и Великобритании, а также в Австралии. Крупная австралийская медиа-организация Seven West Media также достигла соглашения в начале недели. Сообщается, что Rival Nine Entertainment близка к заключению собственной сделки, а австралийская государственная телекомпания ведет переговоры.

Моррисон сказал, что обсуждал спор о Facebook с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в четверг. Моррисон также обсуждал предложенный австралийский закон с лидерами Великобритании, Канады и Франции.

«То, что делает Австралия, вызывает большой интерес во всем мире», – сказал Моррисон. «Вот почему я приглашаю Facebook, как мы это сделали с Google, к конструктивному взаимодействию, потому что они знают, что то, что Австралия будет делать здесь, скорее всего, последует за многими другими западными юрисдикциями».

Министр финансов Джош Фрейденберг, министр, ответственный за предложенный Закон о переговорах со СМИ, провел телефонный разговор с генеральным директором Facebook Марком Цукербергом после того, как блокада началась в четверг и снова в пятницу.

«Мы обсудили оставшиеся проблемы и договорились, что наши соответствующие команды немедленно их проработают. Мы снова поговорим в выходные», – написал Фриденберг в пятницу.

«Я повторил, что Австралия по-прежнему привержена соблюдению Кодекса», – добавил Фриденберг.

Фриденберг подтверждает, что Facebook вела конструктивные переговоры с австралийскими СМИ о зарплате прямо перед внезапной блокадой.

Генеральный директор News Corp Australia Майкл Миллер более неоднозначно оценил переговоры с Facebook.

«Учитывая, что мы были кем-то, кто взаимодействовал с Facebook в течение последних месяцев, у нас есть несколько недель, когда мы получаем хорошее взаимодействие, и мы думаем, что продвигаемся вперед, а затем заткнулись», – сказал Миллер в ходе расследования Сената Австралии. разнообразие СМИ, я думаю, что дверь остается открытой.

«Несмотря на то, что Facebook ушел, они не уходят», – добавил Миллер.

News Corp. Большинство крупных австралийских газет и некоторые аналитики утверждают, что базирующаяся в США международная медиа-империя является двигателем, который заставляет консервативное правительство Австралии подтолкнуть Facebook и Google.

«Этот закон является чисто протекционистским в сознании Руперта Мердока, чтобы попытаться обложить налогом своих конкурентов», – недавно заявил ABC эксперт по журналистике Джефф Джарвис из Городского университета Нью-Йорка.

Facebook заявил в четверг, что предложенный австралийский закон «неправильно понимает отношения между нашей платформой и издателями, которые ее используют».

Моррисон сказал, что его правительство «было рад услышать от них по техническим вопросам», но по-прежнему твердо намерено принять закон.

«Недопустимо отказываться от дружбы с Австралией, потому что Австралия очень дружелюбна», – сказал Моррисон. «Нам нравится оставаться очень дружелюбными, и им пора снова подружиться с нами».