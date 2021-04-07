Лидер российской оппозиции Навальный страдает грыжей позвоночника

Адвокат находящегося в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального, который жаловался на серьезные боли в спине и ногах в заключении, сказал, что врачи обнаружили у него грыжу позвоночника.

Вадим Купзев сообщил агентству “Интерфакс” в среду, что у Навального также наблюдается выпячивание позвоночника, и его руки начинают терять чувствительность.

На прошлой неделе Навальный объявил голодовку в знак протеста против плохого медицинского обслуживания в российской тюрьме. Во вторник полиция арестовала лидера Альянса врачей, поддерживаемого Навальным, после того, как он попытался попасть в тюрьму, чтобы поговорить с врачами.

44-летний Навальный – самый стойкий противник президента России Владимира Путина. Он был арестован в январе по возвращении в Москву из Германии, где провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинял Кремль. Российские власти отвергли это обвинение. Однако лаборатории в Германии и других странах Европы подтвердили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим газом Новичок советской эпохи.

В феврале российский суд приговорил Навального к лишению свободы сроком на два с половиной года за нарушение условий испытательного срока, в том числе во время выздоровления в Германии, в связи с осуждением за хищение в 2014 году. Навальный отклонил приговор как сфабрикованный и Европейский суд по правам человека счел его «произвольным и нелогичным».

В прошлом месяце власти перевели Навального из тюрьмы в Москве в исправительную колонию АК-2 во Владимирской области, в 85 километрах (53 милях) к востоку от российской столицы. Изолятор в Покрове выделяется среди российских тюрем строгими мерами по содержанию заключенных, в том числе часами нахождения в состоянии боевой готовности.

Через несколько недель после заключения Навальный сказал, что у него начались сильные боли в спине и ногах, и он был фактически лишен сна, потому что по ночам его ежечасно проверял охранник. 31 марта он объявил голодовку, требуя, чтобы он принял надлежащие лекарства и обратился к врачу.

История продолжается

В российской пенитенциарной службе заявили, что Навальный получает всю необходимую ему медицинскую помощь.

Ольга Михайлова, еще один адвокат Навального, заявила, что невролог, к которому обратился Навальный, сказал, что лечение, назначенное в тюрьме, было неэффективным.

В понедельник в своем сообщении в Instagram Навальный сообщил, что у троих из 15 человек, проживающих в нем, был диагностирован туберкулез – инфекционное заболевание, которое распространяется по воздуху. Он сказал, что у него сильный кашель и температура 38,1 ° C (100,6 ° F).

В понедельник государственная тюремная служба сообщила, что Навальный был медпунктом в тюрьме после того, как обследование показало, что у него «признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура».

Михайлова сообщила в среду, что температура у Навального снизилась, но он все еще кашляет и слаб из-за голодовки.