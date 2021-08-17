Линдси Грэм критикует выступление Байдена в Афганистане: «Никто не может винить, кроме себя»

это. Линдси Грэм прицелился Президент Байден После обращения к нации в понедельник президент настоял на том, чтобы Байден взял на себя больше ответственности за ситуацию в стране. Афганистан.

«Президент Байден выбрал опасный и нечестный путь в Афганистане, и ему некого винить в этой катастрофе, кроме себя», – сказал Грэм в заявлении по поводу выступления Байдена.

Он продолжил: «В сегодняшней речи президент Байден укрепил мнение, что он до сих пор не понимает войны с террором или того, как защитить Америку от угрозы радикального ислама». “Речь была жалкой попыткой свалить вину и тревожным анализом ситуации, которую он – и только он – создал. Вопреки тому, что он мог сказать или подумать, президент Байден не завершил войну в Афганистане. Он просто создает новая война. Глава, которую заполнят головорезы Талибана и убийцы Аль-Каиды. “.

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Байден провел большую часть своей риторики, обвиняя в ухудшении ситуации с безопасностью в Афганистан В других странах, особенно в афганской армии и правительстве.

«Мы дали им все возможности решить свое будущее», Байден сказал об афганской армии. «Чего мы не могли обеспечить для них, так это воли к борьбе за это будущее».

Президент настаивал на том, что он придерживается своего решения вывести американские войска из страны, утверждая, что американские войска больше не должны погибнуть в конфликте, если те, кто там живет, не будут готовы пойти на такие же жертвы.

«Американские силы не могут и не должны вести войну и умирать в войне, в которой афганские силы не хотят сражаться сами за себя», – сказал Байден.

Но Байден признал, что скорость, с которой возникла ситуация, удивила его администрацию.

«На самом деле это произошло быстрее, чем мы ожидали», – признал Байден.

Но этого признания было недостаточно для Грэма, который раскритиковал президента за первоначальное решение о выводе войск.

«Придерживаясь своего решения уйти, президент Байден готов допустить резню тысяч афганцев, которые верно стояли на стороне Америки. Он готов позволить усилению Аль-Каиды, в сотрудничестве с Талибаном, угрожать Америке», – сказал Грэм.

Он добавил: «Президент Байден принял эти решения вопреки здравому военному совету, и все, о чем его предупреждали, теперь стало реальностью. Ситуация, которую мы видим сегодня, плохая и ухудшается. Я боюсь, что худшее еще впереди».

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Республиканец Южной Каролины также выразил слабую веру в способность Байдена вытащить Америку из нынешнего кризиса.

«Наконец, учитывая его послужной список, президент Байден – плохой защитник прав человека и демократии», – заключил Грэм. По этим двум причинам не может быть фаната хуже, чем Джо Байден.