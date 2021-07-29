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Линия ремастера Final Fantasy: вот как исправить громкость на ПК

29 июля, 2021
Artem Sokolov

Поклонникам не нравится мелкий миниатюрный шрифт в формате. Пиксельные Ремастеры Final FantasyНо это не мешает им это исправить.

В среду Square Enix выпустила Pixel Remasters из Последняя фантазияИ Последняя фантазия 2И И Последняя фантазия 3 На устройствах Android, iOS и Windows. Игры включают обновления, такие как обновленный внешний вид и недавно переработанный саундтрек. Хотя многие изменения внесли столь необходимый фейслифтинг в старую серию, не все они были одобрены. А именно у людей была проблема со шрифтом, и теперь они находят хитрые способы ее исправить.

Все началось в конце июня, когда Square Enix опубликовала скриншоты Трансформеров. Увидев скриншоты, фанаты немедленно изучите это и критиковать Линия. Многие фанаты были недовольны тем, что он маленький, и жаловались, что его трудно читать, что вполне возможно. проблема с доступом это может сделать это Некоторым людям трудно играть. Новый шрифт также не сохраняет расширения. взгляд в горошек Из оригинальных игр она вообще выглядела неуместно в модифицированной версии более старой игры. Некоторые фанаты даже сделали Мемы поиздеваться.

Некоторые надеялись, что Square Enix ответит перед выпуском в июле и исправит серию. Но затем в среду вышла игра с той же старой серией, и Поклонники выразили разочарование.

Как оказалось, поклонникам было бы относительно легко изменить шрифт – по крайней мере, в версии для ПК. как сообщение от Сайт RPG указываетВ японской версии игр английский шрифт лучше, чем в английской версии. Чтобы это исправить, вам не нужно ничего скачивать. Просто скопируйте и вставьте файлы в нужное место на вашем компьютере.

Polygon обратилась к Square Enix за комментариями, но компания не ответила нам вовремя для публикации. Мы будем обновлять эту статью по мере поступления от них сообщений.

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