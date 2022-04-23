Лучшие предложения на выходных: устройства Google Nest, подарочные карты Nintendo и многое другое

Это выходные, а это значит, что пришло время для другого Dealmaster. Наш последний обзор лучших технических предложений со всего Интернета включает довольно много предложений на устройствах Google Nest. Например, как популярный Nest Learning Thermostat, так и более удобный для кошелька Nest Thermostat продаются с Ранее до 199 долларов и Последний доступен за 100 долларов. У меня много продавцов. Хотя ни одна из сделок не достигла самой низкой цены, которую мы когда-либо отслеживали, обе они намного ниже типичных уличных цен в Интернете и значительно ниже рекомендованных производителем розничных цен Google в размере 250 и 130 долларов соответственно.
В любом случае, оба устройства остаются достойными похвалы вариантами для тех, кто хочет использовать интеллектуальный термостат. недооценивать Использование энергии или больший контроль над домашним отоплением и охлаждением. Высококачественный Nest по-прежнему выглядит стильно, относительно легко устанавливается и работает с различными устройствами и платформами для умного дома. Он по-прежнему может «рассказывать» о ваших обычных предпочтениях в обогреве и охлаждении, а затем автоматически планировать свои будущие корректировки соответствующим образом, (в основном) не мешая вам в течение дня. Доступнее, чем термостат Nest В нем отсутствует функция автоматического планирования (хотя вы все равно можете ввести расписание вручную), он имеет более дешевую пластиковую рамку и не поддерживает дистанционные датчики балансировки температурыно он по-прежнему выглядит красиво и имеет аналогичный набор функций, включая такие инструменты, как HVAC مراقبة Мониторинг А голосовые команды через Alexa или Google Assistant — за меньшие деньги.
Если вам не нужен новый термостат, другие устройства Google, такие как домашняя колонка Nest Audio Фитбит люкс Трекер активности Он также продается. Кроме того, наш обзор включает в себя выгодные предложения по подарочным картам Nintendo eShop, вместительной карте памяти SanDisk microSD емкостью 1 ТБ для Nintendo Switch или поверхность пара, ряд роботов-пылесосов Roomba, iPad, AirPods и многое другое. Вы можете найти наш полный кураторский отчет ниже.
Ars Technica может получать компенсацию за продажи по ссылкам в этом посте через Партнерские программы.
Сегодняшние специальные предложения
- Термостат Google Nest интеллектуальный термостат 100 долларов США (
120 долларов) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- Обучающийся термостат Google Nest (3-го поколения) интеллектуальный термостат для 199 долларов (
240 долларов) в ЦельИ лучшая покупка
- Подарочная карта Nintendo eShop на 50 долларов к 45 долларов (
50 долларов) в Амазонка
- Умная система управления гаражом myQ Чемберлена Беспроводной концентратор + датчик для 20 долларов (
26 долларов) в Амазонка
- СанДиск Ультра (1 ТБ, U1, A1, C10) карта microSD для 125 долларов (
140 долларов) в АмазонкаИ Новый
- Фитбит Люкс трекер активности для 100 долларов США (
120 долларов) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- iRobot Roomba i3 Evo робот-пылесос для 249 долларов (
305 баксов) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- Анкер PowerPort III Nano Зарядное устройство USB-C 20 Вт для 14 долларов (
17 долларов) в Амазонка
- Blueair Синий Чистый 211+ очиститель воздуха для 250 долларов (
300 долларов) в Амазонка
- Ковбой Бибоп: Полная серия (английский, Японский) за 4 доллара (
30 долларов) в Прайм видео
- Apple Макбук Про (2021) 14,2-дюймовый ноутбук (Apple M1 Pro, 3024 x 1964, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD) для 2250 долларов США (
2400 долларов) в Амазонка (скидка в корзине)
Предложения по электронике
- Термостат Google Nest интеллектуальный термостат 100 долларов США (
120 долларов) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- Обучающийся термостат Google Nest (3-го поколения) интеллектуальный термостат для 199 долларов (
240 долларов) в ЦельИ лучшая покупка
- Google Nest Аудио умный домашний динамик для 70 долларов (
95 долларов) в Google Store
- Фитбит Люкс трекер активности для 100 долларов США (
120 долларов) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- Интеллектуальный термостат Ecobee с голосовым управлением к 199 долларов (
220 долларов) в АмазонкаИ лучшая покупкаИ БиГ
- iRobot Braava Jet M6 робот швабра 349 долларов США (
395 долларов США) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- iRobot Roomba j7 + Робот-пылесос с саморазгрузочной док-станцией для 599 долларов США (
$760) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- iRobot Roomba j7 робот-пылесос для 399 долларов США (
$565) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- iRobot Roomba i3 + Evo Робот-пылесос с саморазгрузочной док-станцией для 399 долларов США (
495 долларов США) в АмазонкаИ Цель
- iRobot Roomba i3 Evo робот-пылесос для 249 долларов (
305 баксов) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупка
- iRobot Roomba 694 робот-пылесос для 180 долларов (
230 долларов США) в АмазонкаИ лучшая покупкаИ я робот
- Apple iPad Pro (256 ГБ) 11-дюймовый планшет для 800 долларов (
$860) в АмазонкаИ Волмарт
- Apple iPad (256 ГБ) 10,2-дюймовый планшет для 429 долларов США (
455 долларов США) в АмазонкаИ Волмарт
- Apple iPad Air (256 ГБ) 10,9-дюймовый планшет, подходящий для 679 долларов (
715 долларов США) в АмазонкаИ Волмарт
- Apple AirPods (3-го поколения) настоящие беспроводные наушники для 150 долларов (
165 долларов) в АмазонкаИ Волмарт
- Apple Watch SE (40 мм) смарт-часы для 229 долларов (
250 долларов) в АмазонкаИ Волмарт
- Apple Watch серии 7 (45 мм) смарт-часы для 359 долларов США (
390 долларов США) в АмазонкаИ Волмарт
Ноутбуки и настольные компьютеры
- Apple Mac мини (Apple M1, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) для 550 долларов США (
655 долларов США) в АмазонкаИ Костко (скидка в корзине)
- Apple Макбук Про (2021) 14,2-дюймовый ноутбук (Apple M1 Pro, 3024 x 1964, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD) для 2250 долларов США (
2400 долларов) в Амазонка (скидка в корзине)
- Леново Легион Тонкий 7 15,6-дюймовый игровой ноутбук (Ryzen 7 5800H, 1080p, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, графический процессор GeForce RTX 3060 Max-Q 6 ГБ) $1100 (
$1350) в лучшая покупка
- Гигабайт Аорус FI32Q 31,5-дюймовый игровой монитор (1440p, 165 Гц, IPS, FreeSync, совместимость с G-Sync) 400 долларов (
510 баксов) в АмазонкаИ БиГИ Новый
- Делл S2721DGF 27-дюймовый игровой монитор (1440p, 165 Гц, IPS, FreeSync, совместимость с G-Sync) 300 долларов (
360 долларов) в лучшая покупка
- AMD Райзен 5 5600G 6-ядерный / 12-поточный настольный процессор для 187 долларов (
215 долларов США) в Амазонка
- WD Черный SN770 (1 ТБ NVMe) Внутренний твердотельный накопитель (SSD) для PCIe 4.0 для 105 баксов (
120 долларов) в АмазонкаИ лучшая покупка
- Самсунг 970 Эво Плюс (1 ТБ NVMe) Внутренний твердотельный накопитель PCIe 3.0 для 103 доллара (
115 долларов) в Амазонка
Телешоу и домашние развлечения
- Ковбой Бибоп: Полная серия (английский, Японский) за 4 доллара (
30 долларов) в Прайм видео
- Хисенс U8G (2021) 55-дюймовый 4K LED-телевизор для 698 долларов (
750 долларов США) в АмазонкаИ лучшая покупкаИ Волмарт
- LG C1 (2021) 55-дюймовый 4K OLED-телевизор для $1097 (
$1250) в АмазонкаИ Цель (+ 100 GC на BuyDig)
- Сони X90J (2021) 65-дюймовый светодиодный телевизор 4K для $1098 (
1200 долларов) в АмазонкаИ лучшая покупкаИ БиГ
игровые сделки
Скидки на видеоигры
- Неизвестно: Наследие группы воров (PS5, пользователь) для 30 долларов (
35 долларов США) в GameFly
- Ремейк Final Fantasy VII (PS4, пользователь) для 13 долларов (
20 долларов) в GameFly (Бесплатное обновление для PS5)
- Алан Уэйк Ремастеринг (ПС4, Икс-бокс) за 20 долларов (
28 долларов) в АмазонкаИ лучшая покупка (Бесплатное обновление для PS5)
- Хитмэн 3 (PS5) для 20 долларов (
30 долларов) в Амазонка (также в Game Pass)
- Кена: Мост душ (PS5, PS4) для 24 доллара (
35 долларов США) в ПСН (PS Plus хотел)
- Ниох.группа (PS5) для 40 долларов (
50 долларов) в АмазонкаИ лучшая покупкаИ ПСН
- Сэкбой: Большое приключение (PS5, PS4) для 30 долларов (
40 долларов) в ЦельИ лучшая покупкаИ ПСН
- Наша последняя часть 2 (PS4) для 20 долларов (
25 долларов) в АмазонкаИ ЦельИ лучшая покупкаИ ПСН
- нить смерти (PS4) для 20 долларов (
30 долларов) в АмазонкаИ лучшая покупка (обновление PS5 для 10 баксов)
- Легенды Рэймана (PS4) для 5 долларов (
15 долларов) в ПСН (10 баксов В Nintendo eShop)
Разные аксессуары и предложения
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».