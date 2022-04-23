Лучшие предложения на выходных: устройства Google Nest, подарочные карты Nintendo и многое другое

Это выходные, а это значит, что пришло время для другого Dealmaster. Наш последний обзор лучших технических предложений со всего Интернета включает довольно много предложений на устройствах Google Nest. Например, как популярный Nest Learning Thermostat, так и более удобный для кошелька Nest Thermostat продаются с Ранее до 199 долларов и Последний доступен за 100 долларов. У меня много продавцов. Хотя ни одна из сделок не достигла самой низкой цены, которую мы когда-либо отслеживали, обе они намного ниже типичных уличных цен в Интернете и значительно ниже рекомендованных производителем розничных цен Google в размере 250 и 130 долларов соответственно.

В любом случае, оба устройства остаются достойными похвалы вариантами для тех, кто хочет использовать интеллектуальный термостат. недооценивать Использование энергии или больший контроль над домашним отоплением и охлаждением. Высококачественный Nest по-прежнему выглядит стильно, относительно легко устанавливается и работает с различными устройствами и платформами для умного дома. Он по-прежнему может «рассказывать» о ваших обычных предпочтениях в обогреве и охлаждении, а затем автоматически планировать свои будущие корректировки соответствующим образом, (в основном) не мешая вам в течение дня. Доступнее, чем термостат Nest В нем отсутствует функция автоматического планирования (хотя вы все равно можете ввести расписание вручную), он имеет более дешевую пластиковую рамку и не поддерживает дистанционные датчики балансировки температурыно он по-прежнему выглядит красиво и имеет аналогичный набор функций, включая такие инструменты, как HVAC مراقبة Мониторинг А голосовые команды через Alexa или Google Assistant — за меньшие деньги.

Если вам не нужен новый термостат, другие устройства Google, такие как домашняя колонка Nest Audio Фитбит люкс Трекер активности Он также продается. Кроме того, наш обзор включает в себя выгодные предложения по подарочным картам Nintendo eShop, вместительной карте памяти SanDisk microSD емкостью 1 ТБ для Nintendo Switch или поверхность пара, ряд роботов-пылесосов Roomba, iPad, AirPods и многое другое. Вы можете найти наш полный кураторский отчет ниже.

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