Лучшие предложения субботы: наушники Sennheiser CX, AirPods Pro, скидки до 70% на игры для PS5 и многое другое

Ищете много хороших предложений на этих выходных? Мы поможем вам благодаря специальным предложениям на наушники, видеоигры и устройства для потоковой передачи. Мы собрали некоторые из наших любимых предложений прошлой недели от таких брендов, как Sennheiser, Apple, Roku и PlayStation, которые все еще доступны.
Ищете больше? Целевые дни сделки, который компания продвигает как первое крупное мероприятие продаж в праздничный сезон, который продлится 10–12 октября. Мы составим список наших любимых предложений, как только эта распродажа начнется в воскресенье.
Настоящие беспроводные наушники Apple обойдутся вам в 249 долларов в Apple Store, но последние несколько дней они продавались только за 179 долларов на Amazon и других местах. Это всего на 10 долларов больше, чем исторический минимум.
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Дэвид Карной / CNET
В Sennheiser CX Он имеет тот же дизайн, что и его предшественники, но предлагает небольшие, но заметные улучшения по более низкому прайс-листу. Обычно это 130 долларов, но в настоящее время на Amazon они стоят 30 долларов. CX добавляет дополнительный микрофон на каждую гарнитуру, улучшая качество голосовых вызовов и позволяя вызывающим абонентам слышать ваш голос даже в шумной обстановке.
В Roku Express 4K Plus снова стоит 29 долларов, что соответствует цене понижающей модели, не 4K Рокко Экспресс. Roku Express 4K Plus с энтузиазмом победил на конкурсе CNET Editors ‘Choice, потому что это почти универсальная рекомендация. Маленькая коробка добавляет почти все потоковые каналы к любому телевизору с HDMI – от Netflix до Disney Plus, от Peacock до HBO Max и всего, что между ними – в полном разрешении 4K с поддержкой HDR для идеальной цветопередачи на совместимых телевизорах.
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