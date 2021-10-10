Лучшие предложения субботы: наушники Sennheiser CX, AirPods Pro, скидки до 70% на игры для PS5 и многое другое

Ищете много хороших предложений на этих выходных? Мы поможем вам благодаря специальным предложениям на наушники, видеоигры и устройства для потоковой передачи. Мы собрали некоторые из наших любимых предложений прошлой недели от таких брендов, как Sennheiser, Apple, Roku и PlayStation, которые все еще доступны.

Ищете больше? Целевые дни сделки, который компания продвигает как первое крупное мероприятие продаж в праздничный сезон, который продлится 10–12 октября. Мы составим список наших любимых предложений, как только эта распродажа начнется в воскресенье.

Настоящие беспроводные наушники Apple обойдутся вам в 249 долларов в Apple Store, но последние несколько дней они продавались только за 179 долларов на Amazon и других местах. Это всего на 10 долларов больше, чем исторический минимум. Прочтите наш обзор Apple AirPods Pro.

Дэвид Карной / CNET В Sennheiser CX Он имеет тот же дизайн, что и его предшественники, но предлагает небольшие, но заметные улучшения по более низкому прайс-листу. Обычно это 130 долларов, но в настоящее время на Amazon они стоят 30 долларов. CX добавляет дополнительный микрофон на каждую гарнитуру, улучшая качество голосовых вызовов и позволяя вызывающим абонентам слышать ваш голос даже в шумной обстановке.