Лучшие предложения субботы: наушники Sennheiser CX, AirPods Pro, скидки до 70% на игры для PS5 и многое другое

Ищете много хороших предложений на этих выходных? Мы поможем вам благодаря специальным предложениям на наушники, видеоигры и устройства для потоковой передачи. Мы собрали некоторые из наших любимых предложений прошлой недели от таких брендов, как Sennheiser, Apple, Roku и PlayStation, которые все еще доступны.

Ищете больше? Целевые дни сделки, который компания продвигает как первое крупное мероприятие продаж в праздничный сезон, который продлится 10–12 октября. Мы составим список наших любимых предложений, как только эта распродажа начнется в воскресенье.

В Roku Express 4K Plus снова стоит 29 долларов, что соответствует цене понижающей модели, не 4K Рокко Экспресс. Roku Express 4K Plus с энтузиазмом победил на конкурсе CNET Editors ‘Choice, потому что это почти универсальная рекомендация. Маленькая коробка добавляет почти все потоковые каналы к любому телевизору с HDMI – от Netflix до Disney Plus, от Peacock до HBO Max и всего, что между ними – в полном разрешении 4K с поддержкой HDR для идеальной цветопередачи на совместимых телевизорах.