Лучшие роли Анджелины Джоли в кино

Если «Могущественное сердце» выйдет в 2021 году, большая часть риторики в СМИ будет сосредоточена на сомнительном выборе Анджелины Джоли в качестве героини смешанной расы Мариан Перл, которая написала мемуары о своей в конечном итоге бесполезной кампании за безопасное освобождение своего мужа. , Дэниел Перл, американский журналист, похищенный террористами в 2002 году.

Между тем, комментарии той эпохи не слишком касались отвратительной истории чернолицых представлений в американских развлечениях, но они действительно задавались вопросом, могут ли зрители отделить роль Джоли в серьезном фильме от вездесущности в таблоидах из-за ее отношений с Брэдом Питтом. — по прозвищу «Брангелина».

Спустя почти 15 лет общество более практично относится к тому, какие части фильмов нам кажутся проблемными. Мы, конечно, не собираемся никому рассказывать, как относиться к белому актеру, играющему темнокожего персонажа, но мы должны отметить, что сама Перл выход О Джоли в главной роли.

«Я попросил ее сыграть эту роль … потому что я чувствовал настоящее родство с ней», — сказала Перл журналу Time в 2007 году, добавив: «Я думаю, она поняла, почему мы должны были сниматься в этом фильме. У нас было что сказать, что мы знали. мы должны были сказать вместе «.

Спектакль Джули — описание энергетический ядерный реактор Это «достойно восхищения» и хвалят тайм-аут Как «тихое и разумное присутствие» в ужасных и хаотических условиях — Он был номинирован на SAG и Золотой глобус.. А еще это «Могущественное сердце» Анджелина Джоли — лучший рецензируемый фильм С традиционной театральной версией.