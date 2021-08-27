Магазин приложений Apple работает с мелкими разработчиками в ожидании вердикта Fortnite

26 августа (Рейтер) – Apple Inc (AAPL.O)Четверг согласился ослабить ограничения в App Store для мелких разработчиков, заключив сделку в рамках коллективного иска, поскольку производитель iPhone ожидает решения того же судьи по отдельному спору в App Store, инициированному разработчиком Fortnite.

Сделка включает в себя изменения в том, как все разработчики общаются с клиентами, вопрос, который сама судья подчеркнула в деле «Fortnite».

Группа небольших разработчиков программного обеспечения Подать иск в 2019 году, утверждая, что Apple нарушила антимонопольное законодательство, применив такие методы, как взимание комиссионных до 30%. Калифорнийская компания из Купертино заявила, что достигла предложенного урегулирования, охватывающего американских разработчиков, получающих 1 миллион долларов в год или меньше, согласно которому разработчики опубликуют все обвинения в том, что комиссионные Apple слишком высоки.

Apple ожидает решения по антимонопольному делу высшего уровня, возбужденному Epic Games против Fortnite. Предлагаемое в четверг урегулирование потребует одобрения судьи Ивонн Гонсалес Роджерс из окружного суда США в Северном округе Калифорнии, который, как ожидается, вынесет решение по делу Epic.

В рамках сделки в четверг Apple заявила, что внесет изменения в App Store, в том числе продление на три года изменения, внесенного в прошлом году, которое снижает комиссионные для небольших разработчиков до 15%.

Разработчики всегда могли использовать другие способы оплаты за пределами своих приложений, чтобы избежать комиссионных для Apple, а некоторые, такие как Netflix Inc. (NFLX.O) Избегайте внутриигровой платежной системы Apple.

Но Apple придерживается строгих правил в отношении разработчиков, которые используют контактную информацию, полученную от клиентов, которые регистрируются через App Store, чтобы позже рассказывать этим клиентам об альтернативных способах оплаты, которые часто обходятся дешевле, поскольку не требуют комиссии Apple.

Более мелкие разработчики, не узнающие имя Netflix, давно возражают, что ограничения Apple не позволяют им устанавливать прямые платежные отношения с клиентами.

Во время судебного разбирательства Epic-Apple в мае Гонсалес Роджерс раскритиковал Apple правит, хотя Epic не сделала это краеугольным камнем своего дела.

«Сокрытие этой информации Apple таким образом, чтобы оно не отражалось напрямую на потребителе, кажется неконкурентоспособным», – сказала она.

Apple заявила, что изменения будут применяться ко всем разработчикам во всем мире, а не только к категории мелких разработчиков в Соединенных Штатах, на которые непосредственно распространяется соглашение. Компания также создаст фонд помощи в размере 100 миллионов долларов для мелких разработчиков.

Стив Берман, управляющий партнер Hagens Berman, который представлял разработчиков в этом деле, сказал, что урегулирование принесет «значительные улучшения».

Дополнительные репортажи Айшварии Наир и Канишки Сингха в Бангалоре и Стивена Найлза в Сан-Франциско; Редакция Питера Хендерсона, Уттареша В., Шри Наваратнама и Лесли Адлера

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