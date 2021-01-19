Мадс Миккельсен рассказывает о танцах и опьянении в “Another Tour” и присоединяется к “Fantastic Beasts” | Особенности

Одна из самых популярных кинематографических сцен за последние годы – великолепный танец Мадса Миккельсена в конце произведения Томаса Винтерберга. Другой тур Это был настоящий прыжок веры.

Миккельсен обучался танцовщице в течение десятилетий, но его друг и помощник Винтерберг убедили его, что это правильный способ закончить фильм, в котором рассказывается о четырех учителях среднего возраста, которые решили изменить свою жизнь, попробовав алкоголь.

Винтерберг описал это как способ подтолкнуть Миккельсена к метафорическому «тонкому льду» – и Миккельсен соглашается, что он чувствует риск. «Тонкий лед для меня заключался в том, что я колебался, потому что это реалити-фильм, и эта танцевальная сцена могла бы вызвать много шума», – сказал актер во время звонка в Zoom в декабре. «У нас было много споров по этому поводу … и теперь я могу сказать, что он был полностью прав. Это красивый, красивый финал. Я не уверен, что сделал бы это с другим режиссером».

Хотя эту финальную сцену интересно смотреть, она также имеет эмоциональный удар, потому что аудитория не уверена, что этот момент означает для будущего его персонажа Мартина – потеряет ли он свою семью, если снова выпьет? «Это человек, который хочет летать и в то же время хочет утонуть», – говорит Миккельсен. «Томас хотел отразить это. Так что дело было не в эстетике танца, а в том, что он совершал внутреннее путешествие».

Открытие раунда

Это путь, который творческий коллектив прошел почти семь лет. Винтерберг и соавтор сценария Тобиас Линдхольм, который работал с Миккельсеном в 2012 году. охота, Начал думать о фильме в 2013 году и разговаривал с Миккельсеном на ранних стадиях. Сначала они подумали, что персонаж может быть авиадиспетчером. Позже, конечно же, Мартин стал учителем средней школы. По мере развития разработки Миккельсен думал, что фильм стал «жизнеутверждающим фильмом».

Основная концепция – Четыре друга среднего возраста проверяют реальную теорию о том, что поддержание постоянного умеренного уровня алкоголя в системе может улучшить вашу профессиональную и личную жизнь – «Просто заставь меня улыбнуться … Очевидно, я могу понять феномен, когда вы проводите жизнь с двумя напитками в своем теле. Это будет волшебство. Креативность возрастает, а смелость возрастает. У вас появляется костяк, чтобы взять трубку и позвонить, чего вы не делали. Мы все можем подключиться ». Он быстро добавляет:« Таким образом, получается 20 напитков в день, и мы находимся в совершенно другом сценарии ».

Миккельсен наслаждался возможностью тесно сотрудничать со своими тремя звездами, Томасом Бо Ларсеном, Магнусом Меланжем и Ларсом Ранти (они разделили актерскую награду, врученную жюри Сан-Себастьяна в сентябре прошлого года).

Винтерберг работал с ними как единое целое, принимая участие в том, что Миккельсен называет «тренировочным лагерем», чтобы увидеть, как они реагируют на алкоголь. Намерение состояло в том, чтобы избежать использования некоторых шарадных клише, часто встречающихся в сценах с выпивкой. «Мы просто проверяли, что происходит с речью, что происходит с нашими движениями, с содержанием алкоголя в крови 0,5, 0,8 и т.д.», – вспоминает Миккельсен. «И мы видели много видео на YouTube, в основном русских, которые были очень пьяны».

В съемочной площадке актеры могут использовать друг друга в качестве «зарядного устройства для энергии», когда у них есть совместные живые сцены.

Именно эта группа из четырех актеров объединилась, когда 19-летняя дочь Винтерберга Ида внезапно погибла в автокатастрофе в мае 2019 года во время съемок. «У нас было довольно много встреч, чтобы обсудить, как лучше всего нас поддержать», – говорит Миккельсен. После короткого перерыва Винтерберг решил, что он достаточно силен, чтобы продолжить съемки фильма, которые он хотел завершить как дань уважения своей дочери.

Съемки в настоящей старшей школе – школе, которую посещала Ида Винтерберг – также подогрели настроение в группе, – вспоминает Миккельсен: «Так здорово видеть эти молодые лица и эту невероятную энергию». «Томас бросил несколько действительно потрясающих детей, и они действительно хорошо работали с ними и координировали мяч со мной».

Миккельсен также гордится сценами с Марией Бонифай, которая играет жену Мартина, которую по понятным причинам расстраивает его поведение. «Я смог прийти и представить себе жизнь, которую мы понимали. Это очень сложно. Играя в эти моменты, мы понимаем, на что похожа вся их жизнь».

Актер закончил еще один фильм на датском языке – передовую статью Роттердам 2021. Всадники справедливости Режиссер Андерс Томас Йенсен, который после этого часто сотрудничает с Миккельсеном. Мерцающие огниИ Мясники ЗеленьИ Адамовы яблоки И Мужчины и куры. Он горд, что запустил два параллельных проекта в Дании. «Очевидно, что раньше я работал на английском, а иногда на французском или немецком, но ваш язык отличается от других», – объясняет Миккельсен. Тем не менее, смеясь, он добавляет: «На самом деле я больше бормочу по-датски, чем по-английски».

Он вернулся к английскому языку в третий раз Фантастические монстры Фильм, который заменяет Джонни Деппа в роли темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, снят Дэвидом Йейтсом и Warner Bros. Несмотря на необычные обстоятельства, при которых Warner Bros. попросили Деппа покинуть проект, Миккельсен был рад вмешаться, даже без особого времени на подготовку. «Я не работал с марта из-за карантина. Внезапно это случилось, и я подумал, что все было идеально», – говорит он. Его дочь – давняя поклонница Гарри Поттер Он добавляет: «Я люблю эту вселенную».

Посошок

Другой тур Он получил денежные призы и коммерческий успех после премьеры в Торонто в сентябре прошлого года. В декабре он получил четыре награды European Film Awards: фильм, режиссер, сценарист и Микельсон как актер. Датский релиз Nordisk в перерывах между закрытием показал, что он стал лучшим кассовым фильмом 2020 года в Дании с более чем 800000 просмотров. Сэмюэл Голдвин был показан в некоторых американских кинотеатрах и по VoD в декабре.

«Это фильм, который окружает жизнь. Хотя в нем много грусти, каждое место в этом фильме связано с чувством жизни», – объясняет актер, говоря о Другой турС массами. «Фильм не только о выпивке. Он о том, чтобы не смотреть постоянно в будущее и не сожалеть о своем прошлом. Он о попытках жить настоящим, попытках принять то, что у вас есть».