Мазен могут не допустить к гонкам под российским флагом

Приезд Никиты Мазепина вызвал ажиотаж в Формуле 1 в последние месяцы. В основном это связано с некоторыми противоречивыми действиями самого водителя, но на этот раз может произойти что-то, что полностью выходит из-под его контроля.

В декабре прошлого года Международный спортивный суд CAS наконец вынес решение по делу о допинге в России, в результате которого России не разрешили участвовать в спортивных мероприятиях в течение следующих двух лет. Российским спортсменам это разрешено, но только под нейтральным флагом.

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Эта санкция, конечно, в первую очередь направлена ​​на то, чтобы не допустить Россию к Олимпийским играм, но она также может иметь последствия для Мазпина, – говорит Алексей Попов, комментатор F1. ТВ матч. Во время ралли Монте-Карло на прошлой неделе российский пилот (Николай Гризин) должен был стартовать как «нейтральный» участник.

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Не гимн Mazen?

«Есть ли какое-нибудь решение?» – говорит Попов. «Во многих видах спорта они теперь соревнуются под флагом Национальной спортивной федерации, и в данном случае это будет Российская автомобильная федерация». Хотя это не меняет вопроса о потенциальном гимне страны, Попов признает, что шансы Мазпина подняться на вершину пьедестала почета невелики.

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Мазбин уже заявил, что, по его мнению, он получает слишком много негативного внимания из-за антироссийских настроений. Эти недавние события не избавят его от этого чувства. Насколько далеко могла зайти русская изгнание, показывают сомнения по поводу Гран-при России. По мнению Попова, возможно, его стоит переименовать в Сочи или Гран-при в Краснодаре.