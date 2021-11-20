Майкл Кришман и Эд Лахман обсуждают предстоящие проекты

Российский кинематографист Михаил Крышман, наиболее известный благодаря сотрудничеству с Андреем Звягинцевым в таких фильмах, как номинированный на «Оскар» «Левиафан» и «Нелюбимый», поделился некоторыми своими секретами во время уроков IMAGO на кинофестивале EnergaCamerimage, при этом поддерживая теплый диалог с журналистами. дважды номинированный на «Оскар» Эд Лахман. Они оба выиграли «Золотых лягушек» на польском фестивале «Левиафан» и «Кэрол» соответственно.

Не имея возможности быть в Торуни лично, Кришман рассказал о своем предстоящем проекте — мюзикле Джошуа Оппенгеймера «Конец» с Тильдой Суинтон в главной роли.

«Я никогда раньше не снимался в мюзиклах со всеми этими танцевальными номерами. Это первый полнометражный фильм Джошуа, и его стиль такой забавный», — сказал он, признав, что был «поражен и напуган» документальными фильмами Оппенгеймера «Взгляд тишины». »и« Акт об убийстве ».

Музыка также думает о Лахмане, когда он работает над фильмом Тодда Хейнса о певице Пегги Ли. «Это драма, но ее можно увидеть в музыке. В каком-то смысле сценарий похож на мюзикл», — добавил он.

Когда их спросили об их процессе, они оба ответили, что они склонны перемещать вещи во время съемок до такой степени, что нарушают непрерывность фильма.

«Я бы не сказал, что мне все равно, но если ошибка больше, чем художественное решение, я выберу второе. Когда аудитория замечает, что чего-то не хватает, это скучный фильм», — сказал Кришман.

Лахман соглашается: «Я все время справляюсь». «Важно то, что предлагает нам арт-директор, но последнее слово в том, как мы это видим».

Они сказали публике, что очень важно улавливать неожиданные моменты на съемочной площадке, будь то резкая перемена погоды или внезапное выступление.

«Волшебство случается, когда вы к нему готовитесь», — сказал Кришман.

«Когда вы снимаете документальный фильм, вы ожидаете волшебства. Вы ждете его, сидя в кустах, и помните, что ваш выбор навредит фильму или сделает его лучше. Я начал свою карьеру как оператор-документалист, и это дало мне опыт ожидания чудес ».

«Мы всегда должны быть открыты для этих моментов. Некоторые из режиссеров, с которыми я работал, просто упускают из виду то, что перед ними, потому что они такие строгие и придерживаются своей первоначальной идеи», — добавил Лакман, также имея в виду последний фильм Ривер Феникс. спектакль в «Темной крови», который ему удалось запечатлеть.

Последний снимок, в котором он был сделан, был в той пещере. Режиссер сказал, что Кат и Ривер подошли к камере, которая все еще была включена, его силуэт был скрыт линзой. Он потемнел. Это был опыт вне тела, мы » Увидим позже. Это было похоже на привидение. Для меня камера — это в некотором роде другой актер. Мы здесь, чтобы взаимодействовать ».

По его словам, Кричмен имеет тенденцию сосредотачиваться на человеке, с которым он должен работать первым, а не на сценарии, потому что «плохой режиссер может испортить хороший сценарий».

«Когда я впервые читаю его, я не пытаюсь ничего вообразить. Я просто хочу посмотреть, трогает он меня или нет. Думаю, что с« Возвращением »этот фильм изменил меня», — сказал он, призывая молодых кинематографистов идти против нравов. или даже «спрятать вещи».

«Если вы видите идеально освещенный экран, с яркими цветами и без теней, я не думаю, что вы знаете, куда смотреть», — отметил Кришман, когда Лахман вспоминает свою работу над драмой Тодда Солондса «Собака-победитель».

«Зная его работу, которая представляет собой своего рода абсурдную комедию, я никогда не пробовал играть с содержанием таким образом. Я хотел обосновать это в определенной реальности. Тодд — писатель, и он сопротивлялся использованию камеры, чтобы рассказывать историю. Но я попытался показать ему, что камера может усилить его идеи: «Я думаю, она должна быть на виду у публики», — сказал он.

«Было бы еще интереснее, если бы я смог найти способы почувствовать открытие, и это то, что мне тоже нравится в работе Михаила. Я всегда чувствую чувство открытия в том, как он играет в камеру».