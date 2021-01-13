Малоизвестные факты о первом и единственном индейце в космосе с 1984 года

Чемпиону Индии по космосу, командиру звена Ракешу Шарме сегодня 71 год.

Командир крыла Ракеш Шарма является частью индийского космического фольклора после того, как в апреле 1984 года стал первым индийцем, вышедшим на орбиту в космос на борту российского корабля «Союз Т11». Он провел в космосе 7 дней 21 час 40 минут с двумя советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрыкаловым.

Родился 13 января 1949 года в Патиале, Ракеш Шарма, до того, как стать космонавтом, работал летчиком в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Индии.

Шарма увековечил «Сааре Джахан Се Ача, Индостан Хамара», когда сказал тогдашнему премьер-министру Индире Ганди, что Индия выглядит так сверху.

Премьер-министр Индии Ракеш Шарма спросил: «Как Индия выглядит из космоса?» «Могу без колебаний сказать:« Сааре Джахан се ача (лучший в мире) ».

Вот несколько интересных и малоизвестных фактов об индейце, который поднял имя нации выше, чем когда-либо:

1. В январе 1982 года, когда было решено, что индеец отправится в космос на борту советского космического корабля, командир эскадры Ракеш Шарма вызвался выполнить эту очень сложную миссию.

После очень строгого отбора, который включал в себя тщательное медицинское обследование, он был выбран в качестве одного из двух астронавтов, назначенных из числа 150 высококвалифицированных и опытных пилотов ВВС Индии.

2. После отбора он прошел стажировку в качестве космонавта в Центре Юрия Гагарина в СССР, где проявил полную самоотдачу и получил похвалу от советских космических экспертов.

3. 3 апреля 1984 года эскадрон доктора Ракеша Шармы стал первым индийцем, вышедшим на орбиту в космос. Он выполнил все запланированные научные эксперименты совместной индийско-советской космической миссии и других порученных ему миссий с большим комфортом и отличием.

4. Ракеш Шарма доставил индийскую еду в космос с помощью лаборатории оборонных исследований пищевых продуктов, расположенной в Майсоре. Они упаковали судзи, алоо-чоле и вегетарианские конфеты, которыми Шарма поделился с другими астронавтами.

5. Он сфотографировал Индию из космоса, и его фотографии позволили Индии сэкономить два года аэрофотосъемки, чтобы нанести на карту ту же территорию.

6. Шарма привез с собой фотографии тогдашнего премьер-министра Индиры Ганди, президента Зил Сингха, министра обороны Венкатарамана, землю из Раджгхата и навоз Махатмы Ганди.

7. Ракеш Шарма – не только первый индиец, живущий в космосе, но и первый индиец, удостоенный награды “Герой Советского Союза”. Он также получил премию Ашок Чакра с российскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрыкаловым.

8. Правительство Индии наградило его высшей наградой за отвагу – Ашока Чакрой.

9. Шарма ушел из ВВС Индии в качестве командира звена.

Мало того, что Ракеш Шарма выкопал себе место в списке почета, он принес славу и признание нации.