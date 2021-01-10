Мальчик, на которого напала собака в Бостоне, выздоравливает

11-летний мальчик, который стал жертвой ужасного нападения собаки в конце прошлого месяца, говорит, что он «не готов покинуть этот мир». Брамвелл Родригес Рохас говорит, что он играл на заднем дворе в районе Дорчестер в Бостоне, когда на него напал питбуль 30 декабря 2020 года. На видео домашнего наблюдения видно, как две собаки, оба быка, уходят с поводка по соседству до того, как на мальчика напали в Рокфилде. Терраса. «Я услышал лай, затем повернулся и начал кричать, – сказал Родригес Рохас. – Я закрыл лицо руками, и тогда все просто начало происходить». Я смотрел на собак. Их зубы были в пятнах крови. Я плакал и просил Иисуса спасти меня ». Не дежурный полицейский в Бостоне услышал крик Родригеса Рохаса и бросился его спасать. Офицер выстрелил из пистолета своего отделения, чтобы остановить нападение. «Он просил меня остаться с ним, и я изо всех сил старалась не закрывать глаза». Родригес Рохас получил жестокие укусы в шею, руку и ноги. Он перенес две операции, одна из которых длилась 6 часов. Его тело было зашито швами. Мать мальчика Джорджия Рохас говорит офицер, спасший жизнь. Ее сын – «ангел-хранитель». «Если бы этот полицейский спросил меня о моей душе, я бы отдал ее ему, – сказал Рохас по-испански. – Я знаю, что Бог творит чудеса. Он сыграл важную роль в Божьей руке, оказав моему сыну помощь, о которой он так отчаянно просил в тот момент ». После нападения сообщество объединилось, чтобы собрать более 30 000 долларов на медицинские расходы мальчика через страницу GoFundMe. Родригес-Рогас сумел вернуться. Дома после того, как провела в больнице больше недели «Я чувствую себя в прекрасном настроении. Я действительно счастлив быть здесь дома с мамой, папой, братом и сестрой. Я действительно счастлив ».« Эта история меня больше не беспокоила, потому что я знал, что меня защищают ангелы и все такое. Все были рядом со мной ». Собака, напавшая на Родригеса Рохаса, была безжалостно убита. Неясно, участвовала ли вторая собака в нападении, и это был последний раз, когда о ней было известно, что она находилась под стражей Бостонской службы контроля животных.

11-летний мальчик, который стал жертвой ужасного нападения собаки в конце прошлого месяца, говорит, что он «не готов покинуть этот мир». Брамвелл Родригес-Рохас говорит, что играл на заднем дворе в районе Дорчестер в Бостоне, когда на него напал бык 30 декабря 2020 года. На видеозаписи домашнего видеонаблюдения видно, как две собаки, обе быки, уходят с поводка в окрестности, а затем нападают на мальчика на террасе Рокфилд. «Я услышал лай, затем повернулся и начал кричать. Я приложил руку к лицу, и все это только началось», – сказал Родригес Рохас. «Я смотрел на собак. У них обоих были окровавленные зубы. Я плакал и просил Иисуса спасти меня». Офицер полиции в Бостоне услышал крик Родригеса Рохаса и бросился его спасать. Офицер выстрелил из пистолета своего ведомства, чтобы остановить атаку. «Затем он положил руку мне на грудь и увидел, что я дышу», – сказал Родригес Рохас об офицере. «Он просил меня остаться с ним, и я очень старался не закрывать глаза». Родригес Рохас получил жестокие укусы в шею, руку и ноги. Ему сделали две операции, одна из которых длилась 6 часов. Его тело было зашито. Мать мальчика, Джорджия Рохас, говорит, что офицер, спасший жизнь ее сына, был «ангелом-хранителем». «Если полицейский спросит меня, что это моя душа, я отдам ее ему», – сказал Рохас по-испански. «Я знаю, что Бог творит чудеса. Он сыграл важную роль в Божьей руке, оказав моему сыну помощь, о которой он так отчаянно просил в тот момент». После нападения сообщество собралось, чтобы помочь собрать более 30 000 долларов на медицинские расходы мальчика. Страница GoFundMe. READ Редкая метель в Испании убила 4 человек и заморозила страну Родригес Рогас смог вернуться домой, проведя в больнице больше недели. «Я чувствую себя в отличном настроении. Я действительно счастлив быть здесь, дома с мамой, папой, братом и сестрой. Я действительно счастлив», – сказал он. «Эта история меня больше не беспокоит, потому что я знаю, что меня защищают ангелы и все такое. Все были рядом со мной». Собака, напавшая на Родригеса Рохаса, была убита. Неясно, участвовала ли в нападении вторая собака, и в последний раз об этом было известно, когда она находилась под стражей Бостонской службы контроля животных.