Маппет-шоу появится на Disney Plus в феврале в течение всех пяти сезонов.

Кукольный спектакль Ну наконец то Дисней Плюс в следующем месяце. Начиная с 19 февраля, на стриминговом сервисе будут проходить все пять сезонов оригинального развлекательного шоу Джима Хенсона, включая сезоны 4 и 5, которые раньше никогда не запускались для домашних развлечений.

Премьера варьете состоялась в 1976 году. Помимо популярных кукольных актеров, таких как Кермит, Мисс Пигги и Гонзо, в шоу также участвовали некоторые известные звезды, в том числе Стив Мартин, Элтон Джон, Джули Эндрюс, Джин Келли и Марк. Хэмилл в роли Люка Скайуокера.

Лидер культовых кукол Кермит Лягушка сказал в пресс-релизе: «Было бы здорово приветствовать возвращение старых фанатов и дать новому поколению фанатов шанс увидеть, как мы начали, как мисс Пигги стала звездой и так далее. И многое другое».

Хотя оригинал Кукольный спектакль Он только сейчас появляется на Disney Plus, потоковый сервис может похвастаться классическими фильмами Muppet, шоу ABC 2015 года и оригинальным Disney Plus. Маппеты сейчас. Чтобы полностью погрузиться в ностальгию, посмотрите оригинальное шоу маппет-шоу: