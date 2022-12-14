Марисса выглядит более дикой в ​​своем новом игровом процессе, представленном в Street Fighter 6.



















Похоже, что Capcom планирует демонстрировать больше игрового процесса для недавно представленных персонажей Street Fighter 6 почти каждый вечер, учитывая, что мы уже видели дополнительные проблески в игре. диджей И Манон.











На этот раз Capcom только что поделилась новыми кадрами Мариссы в действии, которая ничуть не сдерживает жестокость.





















Как и предполагалось ранее, Capcom подтверждает, что Марисса может взломать Drive Impact противника, зарядив некоторые из своих специальных приемов, но более того, новый игровой процесс показывает, что она получит щиты, поскольку гигантский удар Гладиуса также заряжает ее.





У них также есть версия Overdrive другого специального удара, который представляет собой мощный удар в прыжке через голову, который вводит противника в штопор, хотя на этом поездка не останавливается.





Затем сразу же подтверждается, что у нее есть доступ к OTG Super Art, предположительно, ее уровня 2, который поднимает Манон с земли, прежде чем снова сильно ударить ее.





Вы можете поближе рассмотреть встречу кулака Мариссы с лицом Манон на новом снимке экрана Street Fighter 6 ниже.







Верная своему наследию, Марисса — внушительная сила, у которой нет проблем с приближением к противникам. Она может даже пробить эффект двигателя одним ударом некоторых из ее специальных приемов с наддувом. Да, он сжался от страха. Ей это нравится. 🦁 pic.twitter.com/5OQLd9vuRN — Уличный боец 14 декабря 2022 г.



























