Мария Белл выиграла титул чемпионки США по фигурному катанию на Олимпийских играх

Мария Белл Она является старейшей фигуристкой в ​​США с 1927 года. В следующем месяце она должна стать самой старой фигуристкой в ​​одиночном катании на Олимпийских играх в США с 1928 года.

25-летняя Белл выиграла свой первый национальный титул в своем девятом выступлении, выиграв последнее соревнование перед тем, как в субботу была объявлена ​​​​олимпийская команда из трех женщин.

Белл, бывший серебряный и бронзовый призер США, заработал лучшую короткую программу и произвольную программу, набрав 216,25 балла в Нэшвилле. Она почти наверняка собирается на свою первую Олимпиаду, и ей следует к ней присоединиться. Карен Чен, Олимпик 2018, занявший второе место с результатом 2,4.

«Я буду плакать», — сказала Белл на NBC со слезами на глазах. «Это то, над чем я работал очень долго».

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Третье место может достаться двукратному чемпиону страны Алисса Лю, американец с самым высоким рейтингом в мире.

Лю дал положительный результат на коронавирус и снялся ранее в пятницу после того, как занял третье место в короткой программе в четверг. Лю должен был подать прошение о месте в команде, которое должно было быть принято отборочной комиссией позже в пятницу вечером для рассмотрения результатов всего года.

Изабо Левитто Она заработала бронзовую медаль в своем дебюте с Seniors. В 14 лет она слишком молода для Олимпиады. Грейси Голд, олимпийская чемпионка 2014 года по возвращении, занявшая на удивление шестое место за короткий промежуток времени, заняла десятое место.

Независимо от того, кого выберет приемная комиссия, они отправляются на Олимпиаду в поисках российской сборной из трех женщин, которой в настоящее время отдается предпочтение в борьбе за медали.

Белл настаивал.

Она заняла второе место на чемпионате США среди юниоров 2012 года в возрасте 15 лет, затем лучше всего финишировала шестой в трех матчах за взрослых, прежде чем сменить тренера и переехать из Колорадо в Калифорнию.

Звонок прогремел под руководством тренера Рафаэль Арутонян И с партнерами по обучению, включая Натан ЧенИ Лента Адама И Эшли Вагнер. Ее старт был вторым на Skate America 2016 после двух месяцев смены тренировок.

«Я начинаю осознавать свой потенциал», — сказала она в тот день. «Я очень взволнован будущим».

Белл приняла участие в чемпионате США 2018 года как третья среди американцев, надеющихся на место в женской олимпийской сборной Пхенчхана, состоящей из трех женщин. Но она заняла пятое место на этих Национальных и была второй альтернативой Зимним играм.

В этом возрасте большинство фигуристов, пропустивших Олимпиаду, закрывают коньки. Белл выстояла и добавила вышедшую на пенсию Риппон в свою тренерскую команду (как и Билл, Риппон провел свои первые Олимпийские игры на девятом месте среди своих взрослых).

«Я очень люблю кататься на коньках», — сказал Белл в пятницу, когда его спросили, не хочу ли я продолжать кататься. «Я прошел через многое с ней. У меня была большая поддержка».

Лучшим достижением Бэйл на трех чемпионатах мира стало ее девятое место в ее последнем появлении в 2019 году. С тех пор она показала лучшие результаты в своей карьере. Она взяла серебро на Национальном чемпионате 2020 года с захватывающим произвольным катанием и золото на Skate America 2020 (обычно это международное мероприятие, но ограничено почти всеми американцами из-за пандемии).

Белл занимает восьмое место в мире в этом сезоне среди самых ожидаемых фигуристов на олимпийском поле.

«Я ненавижу это, но мне нравится, когда люди говорят о возрасте», — сказал Бэйл в прошлом сезоне. «Я бы никогда не использовал свой возраст как какое-либо оправдание. Нет причин, по которым мои 24 года могли бы сделать что-то более трудным. Я должен быть в большей гармонии со своим телом и иметь лучшее понимание».

22-летняя Чен собирается стать первой фигуристкой-одиночницей в США, которая с тех пор будет участвовать в Олимпийских играх подряд. Саша Коэн В 2002 и 2006 гг.

Чен, финишировавший 11-м в Пхенчхане, подумывал о завершении карьеры во время отпуска в следующем сезоне из-за травмы. До пандемии она совмещала тренировки и соревнования с классами Корнелла. Сейчас она сосредоточена на лыжах, но планирует вернуться в школу в конце этого года.

Подбородок в шляпе с перьями: пара занявших четвертое место на чемпионатах мира (2017 и 2021).

Граждане Билл и Чен заняли второе и третье место среди лучших американок в этом сезоне. Лю заняла первое место — и пятое в мире, когда были исключены дополнительные русские, которые не будут участвовать в Олимпийских играх — что является серьезной причиной того, что ее петиция была удовлетворена.

Лео, который в 2019 году стал самым молодым чемпионом Америки в истории в возрасте 13 лет, выполнил тройной аксель и четверные прыжки, но за последние два сезона ни один из них не показал себя чистым.

Эмбер Гленн4-я американка этой осенью, выбывшая после положительного результата теста на коронавирус утром после короткой грубой программы на 14-м месте. Гленн сказала, что она участвовала в соревнованиях, когда была больна.

пятница также, Мэдисон Чак И Эван Бейтс Возглавил ритм танца. Подробнее об этом конкурсе здесь.

Горожане продолжают субботу мужской короткой программой, произвольной программой пар и произвольным танцем.

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