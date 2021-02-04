Марсианский зонд НАСА: чего ожидать в день посадки

НАСА



Когда дело доходит до космических событий, мало что может быть таким захватывающим, как посадка корабля на другую планету. Он напряженный. Это волнительно. Это большой риск. 18 февраля космический корабль НАСА Perseverance будет стремиться продолжить посадку на Марс, открывая новую эру в исследовании красной планеты.

Хотя у НАСА большой опыт доставки машин на Марс (вот посмотрите на вас, Любопытство И на виду), На этот раз от этого не стало легче. «Посадка на Марс сложна» НАСА сказал. «Только около 40% миссий, отправленных на Марс любым космическим агентством, были успешными».

Это будет дикая поездка. Вот чего ожидать в день посадки на стойкость.

Как смотреть

НАСА будет вести прямую трансляцию посадки. Телетрансляции НАСА из Центра управления полетами начинаются в четверг, 18 февраля, в 11:15 по тихоокеанскому времени. Кратер Джезеро должен приземлиться на Марсе около 12:30 по московскому времени.

Это не было бы похоже на запуск ракеты, поскольку мы можем видеть каждую деталь, как это происходит. Мы будем получать комментарии и обновления от НАСА, обзоры из Центра управления полетами и, надеюсь, получим несколько снимков вскоре после приземления. Это будет обязательное наблюдение для любителей космоса.

Настойчивость резонирует

Мы уже были на Марсе. Так к чему такая шумиха? Красная планета находится рядом с нашей солнечной системой. Он каменистый, как земля. Он имеет долгую историю воды. Мы можем представить себя, возможно, когда-нибудь там жить.

«Уровень интереса людей к этой планете невероятен». Алиса Горман – Космический археолог и доцент Университета Флиндерс в Австралии, – сказал он CNET. Горман пролил свет на поиск человечеством жизни за пределами Земли и на то, как Марс является кандидатом на существование микробной жизни в его древнем прошлом.

Марсоход НАСА Resilience готов исследовать пустыню Марса Посмотреть все фото

Есть еще что-то особенное в марсоходе, который представляет собой механическое колесное существо с «головой» и «глазами». «Люди относятся к марсоходам, потому что они активны и движутся», – сказал Горман, сравнив это с чувством привязанности родителей. течь Страсть к гибели марсохода NASA Opportunity Это доказывает, как люди могут общаться с Mars Explorer. Настойчивость станет нашим новым любителем Марса.

Семь минут ужаса

Прибытие Марса всегда пугает. НАСА называет процесс EDL «вход, спуск и спуск».

«Во время спуска марсоход несется сквозь тонкую атмосферу Марса, используя сначала тепловой экран, со скоростью более 12 000 миль в час (около 20 000 км / ч)», НАСА заявило, объясняя посадку. Есть причина, по которой НАСА охарактеризовало посадку как «семь минут ужаса».

НАСА / Лаборатория реактивного движения – Калифорнийский технологический институт



Он будет запускать небольшие двигатели, чтобы марсоход не сбивался с пути в потенциально трудном путешествии через атмосферу. Тепловой экран марсохода помогает его замедлить. На высоте около 7 миль (11 километров) А. Сверхзвуковой парашют Он распространится, и стойкость скоро отделится от теплозащитного экрана.

27 января НАСА провело брифинг с проф. Подробное описание всей последовательности EDL, Включая маневр «Sky Lift», который сокращает конечное расстояние марсохода от крыши с помощью набора тросов.

Если все пойдет хорошо, вы останетесь на Марсе. «По-настоящему сложная часть – это легкая посадка, а не падение на землю, а затем развертывание движущихся частей», – сказал Горман. В этом путешествии не только упорство. Еще у нее в животе вертолет под названием Creativity. Креативность проявится позже в миссии.



А теперь играй:

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Опыт посадки



Миссия оснащена камерами и микрофонами, предназначенными для съемки операции EDL, поэтому в какой-то момент мы можем ожидать увидеть и услышать острые ощущения от приземления. «Это будут грубые звуки спуска и подъема на поверхность», – сказал Горман. «Это совершенно другой уровень сенсорного взаимодействия».

Для отправки данных между Марсом и Землей требуется время. Для нас, вернувшихся домой, мы можем ожидать первое изображение вскоре после приземления, но для полного визуального и звукового восприятия НАСА может потребоваться несколько дней, чтобы поделиться им с миром.

В декабре агентство выпустило тизер-трейлер Access, в котором показана анимированная и ускоренная версия процесса. Вы получите представление о том, насколько дикий марсоход приземляется на другой планете.

Горман очень рад получить фотографии места посадки марсохода Кратера Джезеро. Это будет ваш первый взгляд на ландшафт региона с историей воды. Настойчивость, надежда исследовать эту историю и искать свидетельства жизни.

Хотя изображения, звуки, вертолеты и всесторонняя наука будут поводом для празднования, есть долгожданный вопрос, на который может ответить миссия: был ли Марс домом для микробной жизни? Горман сказал: «Было бы действительно круто, если бы у нас было немного больше информации о том, обитало ли что-нибудь когда-либо на Марсе».

Настойчивость – наша следующая большая надежда в поисках признаков внеземной жизни. Все начинается с прилипания к осени.

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