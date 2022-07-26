Матерям и женам пропавших без вести российских солдат предстоит неустанная битва за ответы

Прошло пять месяцев с тех пор, как Владимир Путин отправил войска в Украину, и четыре месяца с тех пор, как Россия сообщила о каких-либо потерях.
По их словам, в то время был убит 1351 российский солдат, и с тех пор никаких обновлений.
Ни слова о пропаже.
«Родным не сообщили, где они пропали и при каких обстоятельствах», — говорит Валентина Мельникова, руководитель Комитета солдатских матерей в России.
«Некоторые из них редко могут узнать подробности о людях, с которыми они служили, подробности того, что на самом деле произошло».
В последний раз Светлана (имя изменено) слышала о сыне в конце марта.
«Они отступали, и произошла драка», — говорит она. «Мой сын погиб. Тела не смогли забрать, их было слишком много. Местные закопали».
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Она говорит, что о гибели сына ей сообщили в его воинской части, но Минобороны России сообщило ей, что он пропал без вести.
Она хочет, чтобы его тело было дома, чтобы похоронить его, и объединилась с другими матерями, чтобы попытаться получить ответы от Кремля.
Мы встречаем их на Ленинградском вокзале в Москве.
Некоторые совершали длительные поездки со всей России, чтобы встретиться и обратиться к президенту Путину. Каждая женщина держит стопку бумаг в пластиковых папках, общую сумму собранной ими корреспонденции об исчезновении их сына или мужа.
«Нас никто не слышит и слушать не хочет», — говорит Ирина Чистякова. «Я больше не могу этого выносить. Мне всего 44 года, и я очень похожа на старуху».
Четыре месяца назад она потеряла 19-летнего сына Кирилла. На фото выше мы видим стройного улыбчивого молодого человека в русском меховом военном берете.
«Почему мой сын был там?»
Он был призывником, всего три месяца в армии, когда его направили к нему Украина. Она не знает, подписал он контракт или нет, но 22 февраля он написал ей, что едет на учения на границе с Украиной.
Она говорит: «Он хотел быть военным, хотел защищать свою Родину, а теперь вроде бы попросили помочь восстановить независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).
«Мой сын пропал в Харьковской области, так объясните мне, почему там мой сын?»
Министерство обороны заявило, что не может подтвердить, пропал ли ее сын или задержан. Его имя не фигурирует ни в каких списках.
Она считает, что только в том случае, если она сможет доказать, что он находится в украинской тюрьме, он будет рассмотрен для обмена пленными.
Она говорит: «Пригласите меня в Украину! Дайте мне пересечь ваш лагерь, я найду своего сына и успокоюсь».
Ни одна из этих женщин не судила о том, чем занимаются их сыновья или мужья в Украине. Они просто хотят ответов.
Это может быть долгое время впереди.
Г-жа Мельникова сказала: «Никогда в нашей истории мы не сталкивались с такой ситуацией, когда на наши запросы с очень конкретными вопросами получали абсолютно бессмысленные ответы. Ничего!»
У зеркального входа в Администрацию Кремля женщины обсуждают свои дальнейшие действия.
Администратор сказал им вернуться на следующий день, а офис не работал по понедельникам — еще один уровень бюрократии, с которым каждый из них боролся в течение нескольких месяцев.
Они договорились встретиться снова утром.
«Честно говоря, я потеряла всякую надежду, — грустно говорит Светлана.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».