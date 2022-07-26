Матерям и женам пропавших без вести российских солдат предстоит неустанная битва за ответы

Прошло пять месяцев с тех пор, как Владимир Путин отправил войска в Украину, и четыре месяца с тех пор, как Россия сообщила о каких-либо потерях.

По их словам, в то время был убит 1351 российский солдат, и с тех пор никаких обновлений.

Ни слова о пропаже.

«Родным не сообщили, где они пропали и при каких обстоятельствах», — говорит Валентина Мельникова, руководитель Комитета солдатских матерей в России.

«Некоторые из них редко могут узнать подробности о людях, с которыми они служили, подробности того, что на самом деле произошло».

В последний раз Светлана (имя изменено) слышала о сыне в конце марта.

«Они отступали, и произошла драка», — говорит она. «Мой сын погиб. Тела не смогли забрать, их было слишком много. Местные закопали».

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Она говорит, что о гибели сына ей сообщили в его воинской части, но Минобороны России сообщило ей, что он пропал без вести.

Она хочет, чтобы его тело было дома, чтобы похоронить его, и объединилась с другими матерями, чтобы попытаться получить ответы от Кремля.

Мы встречаем их на Ленинградском вокзале в Москве.

Некоторые совершали длительные поездки со всей России, чтобы встретиться и обратиться к президенту Путину. Каждая женщина держит стопку бумаг в пластиковых папках, общую сумму собранной ими корреспонденции об исчезновении их сына или мужа.

«Нас никто не слышит и слушать не хочет», — говорит Ирина Чистякова. «Я больше не могу этого выносить. Мне всего 44 года, и я очень похожа на старуху».

Четыре месяца назад она потеряла 19-летнего сына Кирилла. На фото выше мы видим стройного улыбчивого молодого человека в русском меховом военном берете.

«Почему мой сын был там?»

Он был призывником, всего три месяца в армии, когда его направили к нему Украина. Она не знает, подписал он контракт или нет, но 22 февраля он написал ей, что едет на учения на границе с Украиной.

История продолжается

Она говорит: «Он хотел быть военным, хотел защищать свою Родину, а теперь вроде бы попросили помочь восстановить независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Мой сын пропал в Харьковской области, так объясните мне, почему там мой сын?»

Министерство обороны заявило, что не может подтвердить, пропал ли ее сын или задержан. Его имя не фигурирует ни в каких списках.

Она считает, что только в том случае, если она сможет доказать, что он находится в украинской тюрьме, он будет рассмотрен для обмена пленными.

Она говорит: «Пригласите меня в Украину! Дайте мне пересечь ваш лагерь, я найду своего сына и успокоюсь».

Ни одна из этих женщин не судила о том, чем занимаются их сыновья или мужья в Украине. Они просто хотят ответов.

Это может быть долгое время впереди.

Г-жа Мельникова сказала: «Никогда в нашей истории мы не сталкивались с такой ситуацией, когда на наши запросы с очень конкретными вопросами получали абсолютно бессмысленные ответы. Ничего!»

У зеркального входа в Администрацию Кремля женщины обсуждают свои дальнейшие действия.

Администратор сказал им вернуться на следующий день, а офис не работал по понедельникам — еще один уровень бюрократии, с которым каждый из них боролся в течение нескольких месяцев.

Они договорились встретиться снова утром.

«Честно говоря, я потеряла всякую надежду, — грустно говорит Светлана.