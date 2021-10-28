Матиас Маурер рассказывает о науке и выходах в открытый космос на космической станции – Spaceflight Now

Фамилия Маттиас Маурер в переводе с немецкого означает кирпич. Маурер, конечно, говорит, что это означает, что ему было поручено провести эксперимент с бетоном во время его шестимесячного пребывания на Международной космической станции.

51-летний Маурер готовится к предстоящему запуску космической станции SpaceX с экипажем. Астронавт ЕКА впервые выйдет на орбиту.

Миссия сделает Маурера 600-м человеком, который полетел в космос с начала космической эры. Он очень хочет начать свою научную миссию на космической станции, где он будет управлять объектами в Европейской лаборатории Колумбуса и поддерживать исследования в других частях аванпоста.

Маурер родился в немецкой земле Саар и имеет ученую степень в области материаловедения и материаловедения. Он имеет докторскую степень в области материаловедения в Техническом университете Ахена, Германия, и степень магистра экономики для инженеров в Открытом университете в Хагене, Германия.

Завершая учебу, Маурер исследовал высокотемпературные металлы и работал фельдшером. В течение четырех лет он работал в международной медицинской компании, исследуя новые материалы для одноразового медицинского оборудования, такого как фильтры крови, используемые при гемодиализе.

В предполетном интервью Spaceflight Now Маурер сказал, что его преподавательский и исследовательский опыт подготовил его к работе на космической станции.

«Некоторые из этих тем на самом деле являются областями исследований, которые мы проводим на Международной космической станции», – сказал он. «У нас много материаловедения на космической станции. У нас есть несколько печей, но мы также работаем в области наук о жизни. Вот почему я думаю, что я использую много специальных знаний, чтобы проводить множество этих экспериментов на космической станции. . “

Маурер взлетит на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon Endurance в рамках миссии НАСА Crew-3. Астронавт НАСА Раджа Чари руководит полетом. Пилот Том Маршборн и специалист миссии НАСА Кайла Бэррон также отправятся в шестимесячную экспедицию на космическую станцию.

Запуск запланирован на 2:21 утра по восточному времени (06:21 по Гринвичу) в воскресенье из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде.

Члены экипажа Маурера описывают его как новатора и новатора. Он подал заявку на вступление в класс астронавтов ЕКА 2009 года и прошел все тесты, чтобы присоединиться к группе, но не прошел окончательный выбор.

Вместо этого он присоединился к Европейскому космическому агентству в качестве инженера поддержки экипажа в Европейском центре астронавтов в Кельне, Германия. Он участвовал в пещерной экспедиции под руководством Европейского космического агентства в 2014 году и официально присоединился к отряду астронавтов ЕКА в 2015 году.

Перед своей миссией в миссии Crew-3 Маурер был частью первой группы иностранных астронавтов, присоединившихся к программе подготовки китайских астронавтов в 2017 году. Он также брал уроки китайского языка.

Прождав более десяти лет с тех пор, как он впервые подал заявку на должность астронавта в Европейское космическое агентство, Маурер находится в нескольких днях от того, чтобы наконец выйти на орбиту. Научная лаборатория мирового класса ждет его на высоте более 250 миль (400 километров) над Землей.

«Я люблю металл и плавку металлов», – сказал Маурер. «У нас есть электромагнитная парящая печь в ЕС, где мы можем нагревать металлические образцы и заставлять их плавать – так что нет контакта с какими-либо границами, где могут быть артефакты, – и мы можем нагревать их, видеть вязкость, измерять все различные параметры, а затем охладите их.

«И все эти параметры мы можем получить только в условиях невесомости, а затем мы можем ввести их в компьютерное моделирование, которое можно применить на земле, когда вы, например, хотите создать новый автомобильный двигатель или лопатку турбины реактивного двигателя на в – сказал Маурер.

Он сказал, что программа исследований материаловедения космической станции была «очень успешной», и исследователи настоятельно просили исследователей направить свои эксперименты в орбитальную лабораторию.

Есть также биологические эксперименты, изучающие, как человеческое тело изменяется в условиях микрогравитации, в том числе глаза.

«Одно из устройств, с которыми мы сейчас летаем, – это захват видео с глаз и применение искусственного интеллекта для анализа изображений», – сказал Маурер. «Наземные испытания доказали, что с такой очень простой установкой, как, например, iPhone, с установленным нами объективом и правильным программным обеспечением, вы можете добиться почти лучших результатов, чем может сделать профессионал… просто посмотрев в глаза. ”

Подобная технология может применяться для оказания помощи пациентам на местах, у которых нет легкого доступа в офтальмологическую клинику.

«На немецком языке моя фамилия Маурер означает кирпичную кладку», – сказал Маурер. «Как слой кирпичей, вы должны что-то сделать с каменной кладкой, поэтому я попробую бетон. Мы смешаем немного цемента на космической станции и посмотрим, как он затвердеет».

Бетон – один из наиболее распространенных компонентов в строительстве, но у ученых все еще есть вопросы о том, как он затвердевает с течением времени, особенно в отсутствие силы тяжести или в среде с низкой гравитацией. В будущей базе на Луне или Марсе может использоваться бетон, поэтому ученые хотят знать, как он ведет себя в космосе.

«Это действительно большой вклад в науку», – сказал Маурер.

Маурер был сертифицирован для выхода с космической станции в открытый космос либо в американских скафандрах, называемых модулями внекорабельной мобильности, либо в российских скафандрах «Орлан».

Если расписание экипажа не изменится, Маурер покинет станцию ​​в скафандре «Орлан» с российским космонавтом в начале следующего года. Этот дуэт активирует европейскую роботизированную руку, размещенную возле российской лаборатории «Наука», которая прибыла на станцию ​​в июле.

«Нам необходимо снять транспортную единицу и установить видеокамеры, которые не были установлены во время транспортировки», – сказал Маурер.

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