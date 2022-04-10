Мать-украинка упала на колени, царапая землю за разрушенной заправкой.

Ее только что выпустили в канализационный люк, и она нашла тело своего взрослого сына, делящего дыру с другим мужчиной.

«Мой маленький сын», — кричала я в пустой комнате.

Его тело было изуродовано водой, окружено осадком и укрыто армейским спальным ковриком.

Но она узнала его по отличительным башмакам и, опустошенная горем, отказалась отпустить отвисшую кромку древка.

«Позвольте мне увидеть его на некоторое время,» умоляла она женщину, которая пыталась увести ее.

«Я не уйду», — крикнула она, прижимаясь к полу, куда спрятано тело ее сына.

Рядом, на обочине дороги, стояли остатки двух изуродованных боевыми действиями танков.

Один был обожжен черным и оранжевым, а другой был окрашен в белый цвет с буквой «V» — знаком отличия российских войск вторжения, которые на прошлой неделе отошли из этого района.

— оценка ущерба —

С тех пор как президент России Владимир Путин отменил свое северное наступление, чтобы захватить столицу Киев, украинским властям пришлось оценить, что они оставили после себя.

Самые шокирующие кадры появились из населенного пункта Буча более месяца назад. Здесь Украина утверждает, что российские войска совершили военные преступления, расстреляв мирных жителей на улицах.

Кремль отрицает какую-либо причастность к убийству, назвав фотографии погибших фальшивкой.

Но у деревень, городов и других дорог на северо-западной стороне Киева есть своя история.

В воскресенье агентство AFP обнаружило останки двух мужчин, одетых как в гражданскую, так и в военную одежду, в подъезде за станцией технического обслуживания в 15 км к западу от столицы недалеко от деревни Бузова.

Оба являются военнослужащими Краевых сил обороны Украины, резервной группировки Вооруженных сил Украины, сообщила местный житель Людмила Закаплок. Они пропали без вести с 16 марта.

Она рассказала, что пострадавшую мать звали Людмилой, а ее сыну Евни всего 23 года.

История продолжается

«На душе просто грустно», — сказал 60-летний Зкаблок. «Это ужас.

«Как можно делать такие вещи?»

Женевские конвенции запрещают суммарные казни военнопленных.

Хотя причина смерти двух мужчин не была сразу ясна, голова одного из двух мужчин была залита кровью.

— Весенняя грусть —

Однажды танкер набрал воду со дна люка, полиция обложила его скотчем, и внутрь упал человек.

К каждому трупу последовательно привязывали тонкую белую веревку. Потребовалось 10 человек, чтобы сдвинуть первый. Девять тянут сына Людмилы, более легкого из двоих.

Пчела облетела расплавленный металл одного из подбитых танков. Маленькие птички входили и выходили из разграбленного продуктового магазина во дворе заправочной станции.

Но звуки материнского горя заглушили все.

Как только сына выложили на открытом воздухе, Людмила бросилась под стойку, бросившись навстречу его телу.

— Дай мне посмотреть, — умоляла она. «Я хочу увидеть.»

Потребовалось четыре человека, чтобы сдержать его.

ГТС / JJ