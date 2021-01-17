Министр спорта России Олег Матицын поддержал предложение Комитета спортсменов Олимпийского комитета России заменить гимн страны на Олимпийских играх в Токио-2020 песней. Катюша.

Комитет спортсменов Китайской Республики ранее на этой неделе предложил использовать песню вместо государственного гимна, который запрещен в Токио 2020 и Пекине 2022.

Запрет исполнения гимна является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством против России за фальсификацию данных московских лабораторий.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил вдвое наказание для страны с четырех до двух лет, несмотря на критику «сокрытия» со стороны российских официальных лиц.

Россия должна соревноваться под нейтральным флагом в Токио 2020 и Пекине 2022, и спортсмены из такой страны, как Россия, не будут участвовать в Паралимпийских играх или чемпионатах мира в этот период.

В интервью Российскому официальному информационному агентству ТАСС, Матисен поддержал народную песню, чтобы заменить гимн.

“Я очень уважаю КатюшаМатисен, который также является президентом Международной федерации университетской легкой атлетики, сказал, что это имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России.

Он известен во всем мире и ассоциируется с нашей страной.

«Это мнение высказали спортсмены. Конечно, я уважаю это, и мы будем его поддерживать».

Олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая, председатель комитета атлетов Китайской Республики, заявила, что тело улучшилось Катюша Искать замену государственного гимна.

Катюша Песня стала популярной в стране во время Второй мировой войны, так как ее история отражает состояние советских солдат, бросивших своих жен и соратников.

В России она считается патриотической песней, потому что ее тема призывает солдат защищать Родину.

В прошлом месяце президент Китайской Республики Станислав Бозденаков высказал предположение о возможности использования народной песни на Олимпийских играх в Токио-2020.

Решение о гимне, используемом на Олимпийских играх, принимает Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия.

Российские хоккеисты на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году спели запрещенный национальный гимн после того, как выиграли олимпийскую золотую медаль в качестве олимпийских спортсменов из России (OAR).

Олимпийский гимн использовался для побед России на Играх.

Команда Управления академических исследований была создана после того, как Китайская Республика была отстранена от допингового скандала, который был возбужден Международным олимпийским комитетом через три дня после завершения Пхенчхана 2018.