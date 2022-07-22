«Маяк надежды»: Украина и Россия подписали соглашение об экспорте зерна

В пятницу Россия и Украина подписали отдельные соглашения с Турцией и Организацией Объединенных Наций, открыв путь для экспорта через Черное море миллионов тонн столь необходимого украинского зерна, а также некоторого количества российского зерна и удобрений. Долгожданная сделка положила конец противостоянию военного времени которые угрожали продовольственной безопасности во всем мире.

План ООН позволит Украине — одной из самых важных житниц мира — экспортировать 22 миллиона тонн зерна и других сельскохозяйственных товаров, которые застряли в портах Черного моря из-за российского вторжения. . Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это «маяком надежды» для миллионов голодающих, которые столкнулись с резким ростом цен на продукты питания.

«Сделка, позволяющая зерну покидать порты Черного моря, — это не что иное, как спасение жизней людей во всем мире, которые изо всех сил пытаются прокормить свои семьи», — сказал Роберт Мардини, генеральный директор Красного Креста. Он отметил, что за последние шесть месяцев цены на продукты питания выросли на 187% в Судане, на 86% в Сирии и на 60% в Йемене, и это лишь некоторые из них.

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кобраков подписали в пятницу отдельные идентичные соглашения с министром обороны Турции Хулуси Акаром в Стамбуле, свидетелем чего стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Украина не будут подписывать никаких прямых договоров друг с другом.

«Сегодня на Черном море есть маяк», — сказал Гутерриш. «Маяк надежды, маяк возможности, маяк помощи в мире, который нуждается в этом больше, чем когда-либо».

«Вы преодолели препятствия и отложили в сторону разногласия, чтобы проложить путь к инициативе, которая служит общим интересам всех», — сказал он посланникам.

Гутерриш назвал соглашение беспрецедентным соглашением между двумя сторонами, вовлеченными в кровавый конфликт. . Эрдоган сказал, что надеется, что это станет «новым поворотным моментом, который возродит надежды на мир».

Но в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выглядел еще мрачнее.

«Я не собираюсь открывать бутылку шампанского из-за этой сделки», — сказал Кулеба Associated Press. «Я буду держать пальцы скрещенными, чтобы это сработало, чтобы корабли доставляли зерно на мировые рынки, и цены снижались, и у людей была еда. Но я очень осторожен, потому что не доверяю России».

Президент Украины Владимир Зеленский повторил опасения Кулебы в своем ночном видеообращении, сказав: «Всем ясно, что со стороны России могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем Организации Объединенных Наций».

Европейский союз и Соединенное Королевство немедленно приветствовали эту новость.

«Это важный шаг вперед в усилиях по преодолению глобального отсутствия продовольственной безопасности, вызванного агрессией России против Украины», — заявил координатор ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс похвалила Турцию и ООН за посредничество в сделке.

«Мы будем следить за тем, чтобы действия России соответствовали тому, что они говорят», — сказал Трасс. «Чтобы обеспечить прочный возврат к глобальной экономической безопасности и стабильности, (президент России Владимир) Путин должен положить конец войне и уйти из Украины».

Лидеры африканских стран, чьи страны импортируют продовольствие и удобрения из Украины и России, приветствовали соглашение, а президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что «это заняло слишком много времени».

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, но российское вторжение в страну и морская блокада ее портов остановили поставки. Некоторое количество украинского зерна перевозится по Европе железнодорожным, автомобильным и речным транспортом, но цены на основные товары, такие как пшеница и ячмень, резко выросли во время войны.

Несмотря на международные санкции против России Не нацелившись на экспорт продовольствия, война нарушила поставки российских продуктов, поскольку судоходные и страховые компании не хотели вести дела с Россией.

Гутерриш сказал, что план, известный как Черноморская инициатива, открывает путь для крупного коммерческого экспорта продуктов питания из трех крупных украинских портов: Одессы, Черноморска и Южного.

В соглашении, полученном AP, говорится, что в Стамбуле будет создан совместный координационный центр под руководством ООН, в котором будут работать официальные лица из Украины, России и Турции для реализации плана, включая планирование прибытия и отбытия грузовых судов.

Инспекторы, представляющие все стороны Босфора в Турции, будут проверять суда, заходящие и выходящие из украинских портов, чтобы убедиться, что на борту нет оружия или солдат.

Согласно соглашению, «вся деятельность в украинских территориальных водах будет находиться в ведении и ответственности Украины», и стороны договариваются не нападать на суда и портовые сооружения, участвующие в инициативе. Если для обеспечения безопасности судоходных путей требуется разминирование, горняки из другой страны могут разминировать дороги, ведущие в украинские порты.

Обе стороны будут следить за движением кораблей дистанционно и военных кораблей нет. Самолетам или беспилотникам будет разрешено приближаться к «Морскому гуманитарному коридору» ближе, чем расстояние, определенное центром. Соглашение будет действовать в течение 120 дней и может быть автоматически продлено.

По словам заместителя официального представителя ООН Фархана Хака, Гутерриш считает, что поставки зерна могут начаться «в течение следующих двух недель». Высокопоставленный представитель ООН сказал, что Украине нужно около 10 дней, чтобы подготовить порты, и нужно время, чтобы «определить и прояснить эти безопасные проходы». Цель состоит в том, чтобы экспортировать 5 миллионов тонн зерна в месяц, чтобы разгрузить украинские элеваторы к урожаю этого года.

По словам Зеленского, сначала будет экспортировано около 20 млн тонн зерна, а затем часть текущего урожая.

Гутерриш сначала поднял вопрос о срочной необходимости возобновления поставок украинской сельхозпродукции, зерна и российских удобрений на мировые рынки в конце апреля во время встреч с Путиным в Москве и Зеленским в Киеве, а затем предложил сделку из-за опасений обострения войны. Голод до 181 млн человек.

Сделка «не означает, что глобальный кризис предложения закончился», — сказал Питер Мейер, глава отдела аналитики по зерну и масличным культурам в S&P Global Platts.

Он сказал, что трейдеры ожидали сделки в течение последних нескольких недель, поэтому ее влияние уже можно увидеть на ценах на зерно. Соглашение распространяется только на урожай 2021 г. Мейер сказал, что все еще существует большая неопределенность в отношении украинского производства в этом и следующем годах.

До соглашений российские и украинские официальные лица обвиняли друг друга в блокировании поставок зерна. Москва обвинила Украину в том, что она не обезвредила морские мины в портах, настаивая на проверке прибывающих судов на наличие оружия и отменяя ограничения на экспорт российского зерна и удобрений.

Украина утверждала, что блокада порта Россией и ракетные пуски из Черного моря сделали невозможными любые безопасные морские перевозки. Он требовал международных гарантий того, что Кремль не воспользуется безопасными проходами для нападения на Одессу, и обвинил Россию в краже зерна с востока Украины и преднамеренном поджоге украинских полей.

Владимир Седенко, эксперт киевского Исследовательского центра Центра Разумкова, сказал, что Украина, по-видимому, не поднимала вопрос о краденом зерне на переговорах.

Это было частью сделки: Киев не поднимает вопрос об украденном зерне, а Москва не настаивает на досмотре украинских судов. Киев и Москва были вынуждены заключить соглашение и компромисс», — сказал он.

Аналитик отметил, что сделка также важна для геополитических отношений России.

«Россия решила не разжигать новый кризис в Африке, не провоцировать голод и не проводить там смену власти», — сказал Седенко. Африканский союз попросил Путина быстро облегчить кризис с поставками зерна.

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Фрейзер сообщил из Анкары, Турция. Свой вклад внесли Эдит Ледерер из Организации Объединенных Наций, Эрика Кентц из Киева, Украина, Раф Кассерт из Брюсселя, Джилл Лоулесс из Лондона и Джер Молсон из Берлина.

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