Медведев вышел в финал ATP | буйволиный спорт

ЭНДРЮ ДАМПФ, спортивный писатель, AP



Турин, Италия (AP) — чемпион US Open Даниэль Медведев одержал одну победу над другим крупным титулом.

В субботу россиянин, занявший второе место, обыграл Каспера Рууда, занявшего первое место, со счетом 6: 4 6: 2 и прошел в финальный матч чемпионата ATP.

Медведев, выигравший в прошлом году титул восьмерки лучших по итогам сезона, в воскресном финале сыграет либо с Новаком Джоковичем, либо с третьим сеяным Александром Зверевым. READ Гандбол, Китайская Республика, Швеция ждут выхода в четвертьфинал, Норвегия остается непобежденной

Джокович и Зверев позже играли в первом турнире в Турине — 12 лет спустя в Лондоне.

В сентябре на US Open Медведев завершил заявку Джоковича на победу в турнире Большого шлема за календарный год, победив серба в финале и выиграв свой первый титул Большого шлема.

Диктовав игру с самого начала, Медведев улучшился до 9: 0 в финале ATP после того, как в своем дебютном матче 2019 года показал 0: 3.

Победа Медведева с вывернутым наизнанку ударом справа, завершившим 32 броска, привела к раннему прорыву в первом сете. Затем россиянин начал еще больше разнообразить свой стиль игры с помощью рейдов по сетке и ударов по воротам, когда он снова сломался в середине второго сета.

Радд снова был сломлен, когда он сократил очко за оспаривание звонка, который находился на рассмотрении, что дало Медведеву шанс обслужить матч.