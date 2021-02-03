Медведев гарантирует России возвращение в полуфинал ATP Cup

Даниэль Медведев подтвердил позицию России в полуфинале ATP Cup в среду, победив Ки Нишикори со счетом 6: 2, 6: 4. Номер 4 в мире поразил 19 победителей и выиграл все шесть набранных им чистых очков, улучшив счет до 6-1 в одиночных матчах Кубка ATP. Медведев, завершивший свою кампанию 2020 года последовательными титулами в Rolex Paris Masters и Nitto ATP Finals, выиграл 12 матчей подряд в ATP Tour.

Победа Медведева подтолкнула Россию к ничьей со счетом 2: 0 против Японии. Ранее в тот же день Роблев Йошихито Нисиока победил 6: 1 6: 3. Россия уже второй год подряд выходит в полуфинал ATP Cup. На прошлогоднем турнире Россия вышла в полуфинал с беспроигрышной ничьей 4: 0. Медведев подтолкнул Новака Джоковича к третьему сету, но не смог добиться результата в решающем парном матче. В пятницу Россия встретится с победителем группы А в полуфинале. За это место по-прежнему борются две команды: Сербия и Германия.

Медведев стабильно успешно подавал Нисикори в первом сете, создавая брейк-пойнт в каждом из четырех матчей-реваншей. Действующий чемпион Nitto ATP побудил своего оппонента совершить ошибки в расширенных базовых гонках, чтобы вести 4-2, прежде чем Нишикори попытался сократить очки, пробившись в сетку. Эта тактика не сработала, так как Медведев поставил своей целью поставить Нишикори в неудобные ситуации. Второй сет оказался более состязательным, поскольку ни одному из игроков не удалось достичь точки прорыва в первых восьми матчах. Но Медведев остановился в идеальный момент, чтобы не допустить победы ни на один матч. Посеянный под четвертым номером в мире играл агрессивно, широко освещал с корта розыгрыши в его пользу и заявлял о своей мощной подаче в крупном масштабе.

В первом матче матча Рублев продемонстрировал свой второй доминирующий результат за несколько дней, обеспечив России ничью 1: 0. Восьмое посевное в мире за 64 минуты реализовало пять брейк-пойнтов над Нисиокой. Роблев проиграл только семь матчей из двух одиночных матчей в этом году. Во вторник россиянин, занявший второе место, за час обыграл Гвидо Белла 6-1 6-2.

«Я играл сегодня действительно хорошо … Я доволен тем, как играю. Я счастлив, потому что я уверен в своих ударах, что я пытаюсь добиться большого прогресса и, в конце концов, я это чувствую», – сказал Рублев. заявление. Первые две игры в порядке, посмотрим, что будет дальше ». Из 40/0 в первом матче Рублев потерял пять очков подряд, потеряв подачу. Это была единственная ошибка, которую он допустил в великолепном первом сете. Россиянин ответил шестью геймами кряду, рано забрав мяч, и несколько победителей оторвали удар справа.

Роблев продолжил прессинговать Нисиоку во втором сете и взял две лишние дроби, чтобы одержать свою первую победу в двух играх против Японии. Два года назад Нисиока выиграл первый матч пары со счетом 6: 3 6: 1 в Сиднее. Работа с ATP Cup будет продолжена в прямом эфире на Eurosport и Eurosport HD в четверг, с сессией 1, начинающейся в 4:00 утра по восточному стандартному времени, с матчем группы A между Сербией и Германией, за которым последует сессия 2 с 11:30 утра по индийскому стандартному времени с жеребьевкой группы B. между Испанией и Грецией. (Ани)

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