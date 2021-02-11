Медведев отмечает свое 16-летие 16-й победой подряд, Sports News

Рождественский мальчик Даниэль Медведев добавил еще одну победу к своей яркой серии в четверг, когда он разгромил россиянина Роберто Кербалиса Баэна, занявшего четвертое место, и вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Медведев, которому в четверг исполнилось 25 лет, обыграл испанца 6: 2, 7: 5, 6: 1 на «Джон Кейн Арене», одержав 16-ю победу подряд в ноябре.

Попутно четвертый номер в мире выиграл Paris 1000, финал ATP в Лондоне и Кубок ATP с Россией в преддверии открытия турнира Большого шлема.

«Иногда в теннисе, как и в других видах спорта, у тебя просто есть импульс и ты чувствуешь, что можешь на многое», – сказал он о своей сильной форме.

«Когда теряешь его, становится труднее, поэтому я стараюсь сохранить его как можно дольше.

«Пока что это работает, и мы надеемся, что это не остановится надолго».

В следующий раз он сыграет с 28-м посеянным сербом Филипом Краиновичем, который легко обыграл испанца Пабло Андхара в четырех сетах.

Потрясающая форма Медведева делает его серьезным претендентом на титул своего первого турнира Большого шлема, и он был в хороших отношениях с Кербалисом Баэной, сеяным 99.

Он быстро взял на себя ответственность, красиво вернулся и доминировал над базовой линией и сеткой, чтобы с комфортом пройти первый сет.

Во втором матче на россиянина давили сильно, но это было так же хорошо, как и с Кербалисом Баэной, который потерял концентрацию и был наказан высокопоставленным лицом.

Медведев не только претендует на свой первый титул Большого шлема, но он всего лишь третий россиянин, выигравший крупный чемпионат после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Он уже довольно долго стучится в дверь, дойдя до финала US Open 2019 года, проиграв в пяти сетах Рафаэлю Надалю, и своих последних четырех сетов в Нью-Йорке в 2020 году.

Но ему еще предстоит пройти последние 16 в Мельбурн-парке.