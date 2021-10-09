Медиа-группы приветствуют присуждение Нобелевской премии мира 2021 года | развлечение

Как и многие журналисты по всему миру, Раса и Муратов неустанно и бесстрашно следили за фактами. Они работали над пресечением злоупотреблений властью, разоблачением коррупции и требовали прозрачности. Они были упрямы в создании и защите независимых СМИ от сил, которые пытаются заставить их замолчать. Придерживаясь фундаментальных принципов свободной прессы – принципов, необходимых для здоровой демократии, – они сталкивались с постоянными угрозами, преследованием, запугиванием, судебными исками и даже смертью его коллег по делу Муратова. Ресса, Муратов и подобные им журналисты по всему миру находятся на переднем крае глобальной борьбы за саму идею истины, и я, как и люди во всем мире, благодарен за их новаторскую работу по «устойчивости», как Ресса так часто говорит ». – Президент США Джо Байден.
Ассоциация иностранных корреспондентов Филиппин поздравляет журналистку Марию Рессу с тем, что она стала первой филиппинкой, получившей Нобелевскую премию мира. Ее победа – это победа защитников свободы прессы на Филиппинах, которые остаются одной из самых опасных стран для журналистов ».
Журналисты регулярно сталкиваются с притеснениями в Интернете, местные редакции новостей сталкиваются с давлением самоцензуры, а региональные журналисты по-прежнему более уязвимы для насилия, включая аресты и убийства. … Мы надеемся, что победа Резы привлечет внимание международного сообщества к тяжелому положению местных СМИ на Филиппинах и послужит сигналом о том, что свободная, неограниченная и критическая пресса имеет важное значение для здоровой демократии », – Ассоциация иностранных корреспондентов Филиппин. .
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