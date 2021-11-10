Международная космическая станция поднимется выше, чтобы избавиться от спутниковых отходов

Международная космическая станция (МКС), сфотографированная экипажем 56-й экспедиции космического корабля «Союз» после его демонтажа, 4 октября 2018 г. НАСА / Роскосмос / Опубликовано через Reuters

МОСКВА (Рейтер) — Международная космическая станция проведет в среду небольшой маневр, чтобы избежать осколков от китайского спутника, которого больше не существует, сообщило российское космическое агентство Роскосмос.

Роскосмос сообщил, что станция, состоящая из семи астронавтов, поднимется на высоту 1240 метров, чтобы избежать сближения с осколком, и выйдет на орбиту на высоте 470,7 км над Землей. В нем не упоминался размер крушения.

«Чтобы избежать« космического мусора », специалисты (по управлению полетом) … рассчитали, как исправить орбиту Международной космической станции», — говорится в заявлении агентства.

Движение станции будет зависеть от двигателей космического грузовика «Прогресс», который пристыковался к ней.

Растущее количество космического мусора угрожает орбитальным спутникам, из-за чего страховщики опасаются предлагать страховое покрытие для устройств, передающих текст, карты, видео и научные данные.

Репортаж: Ольгас Ойзов. Редакция Элисон Уильямс

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