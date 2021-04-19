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Международные знаменитости написали президенту России Путину о здоровье Алексея Навального

19 апреля, 2021
Muhammad

Актер Шабана Азми, режиссер Шекхар Капур и британская звезда Эмма Томпсон – среди знаменитостей, которые призвали президента России Владимира Путина немедленно оказать медицинскую помощь заключенному в тюрьму лидеру российской оппозиции Алексею Навальному. В письме, подписанном Бенедиктом Камбербэтчем, Ванессой Редгрейв, Джудом Лоу, Ральфом Файнсом и испанским режиссером Педро Альмодоваром, знаменитости выразили обеспокоенность ухудшающимся здоровьем Навального. Навальный был арестован 17 января, когда вернулся в Россию из Германии, где провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления советским нервно-паралитическим газом, в котором он обвинял Кремль.

Пока мы пишем, Алексей Навальный содержится в уголовной колонии, которую многие юристы и правозащитники считают одной из самых жестоких в России. Как сообщается во всем мире, его здоровье ухудшается, он находится в критическом состоянии и требует срочной медицинской помощи ”, – прочитайте сообщение, которое Азми поделился с PTI.

Государственная тюремная служба России сообщила сегодня, в понедельник, что принято решение о переводе Навального, который начал третью неделю голодовки, в больницу.

Объявление было сделано через два дня после того, как врач Навального объявил, что его здоровье стремительно ухудшается и что 44-летний критик Кремля может быть на грани смерти.

В письме международные деятели писали, что у Навального были симптомы «острого нервного расстройства», постоянные боли в спине, потеря чувствительности в ногах и руках, а также сильный кашель и лихорадка. В письме говорилось: «Как гражданин России он имеет законное право на обследование и лечение у врача по своему выбору». Навальный объявил голодовку в знак протеста против отказа в посещении его врачей, когда он начал страдать от сильных болей в спине и потери чувствительности в ногах. «Мы призываем вас, г-н Президент, обеспечить Алексею Навальному лечение и медицинскую помощь, в которых он срочно нуждается – и он имеет на это право в соответствии с российским законодательством. Как человек, поклявшийся соблюдать закон, вам просто нужно Сделайте это », – говорится в сообщении ФСИН. Навальный будет переведен в больницу для осужденных, расположенную в другой уголовной колонии во Владимире, городе в 180 км к востоку от Москвы.

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Согласно заявлению, состояние Навального удовлетворительное, он согласился принимать витаминные добавки.

По сообщению Associated Press, союзники Навального созвали общенациональный митинг в среду, в тот же день, когда президент Путин должен выступить со своим ежегодным посланием о положении нации.

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