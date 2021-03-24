Международный аэропорт Ла Аврора в Гватемале закрыт из-за вулканического пепла

Международный аэропорт Ла Аврора в городе Гватемала временно закрылся из-за неблагоприятных ветровых условий, принесенных близлежащим и активным пеплом. Вулкан Пакая По данным Управления гражданской авиации Гватемалы.

Управление гражданской авиации объявило о закрытии в Твиттере, заявив, что оно приняло решение в результате «изменения направления ветра с юга на север, усиления вулканической активности в Пакайе и роста пеплопадов».

2569 метров Вулкан (около 8 428 футов) расположен примерно в 48 километрах (29 милях) к югу от аэропорта и был активен в последние недели.

По данным Управления гражданской авиации, эта мера была принята по рекомендации Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (INSIVUMEH), который объявил об увеличении количества вулканического пепла в нескольких районах столицы.

Управление гражданской авиации Гватемалы заявило: «На данный момент девять самолетов пострадали и все еще находятся на земле, а один рейс был перенаправлен из Лос-Анджелеса, Калифорнии, США, в Сальвадор». В видео, размещенном в его аккаунте в Твиттере, директор гражданской авиации Фрэнсис Аргуита сказал, что неясно, как долго продлится закрытие, но власти «надеются возобновить работу аэропорта как можно скорее». Облака вулканического пепла представляют серьезную угрозу для авиации , Что снижает видимость, повреждает органы управления полетом и, в конечном итоге, вызывает сбои в работе реактивных двигателей. По данным Геологической службы США, столкновения самолетов с вулканическим пеплом могут происходить из-за того, что облака пепла трудно отличить от обычных облаков ни визуально, ни на радаре. Облака пепла также могут размывать большие расстояния от своего источника. Попадание в двигатель вулканического пепла может серьезно ухудшить характеристики двигателя из-за износа движущихся частей и частичной или полной блокировки топливных форсунок. READ Сара Эверард: полиция Англии и Уэльса считает женоненавистничество преступлением на почве ненависти после убийства женщины Вулканический пепел содержит частицы, температура плавления которых ниже внутренней температуры двигателя. Во время полета эти частицы мгновенно плавятся, если проходят через двигатель. Проходя через турбину, расплавленный материал быстро охлаждается, прилипая к роторам турбины, нарушая поток продуктов сгорания под высоким давлением.

Кара Фокс и Пол Армстронг из CNN внесли свой вклад в этот отчет.