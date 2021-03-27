Мексика закрывает туристический объект на Юкатане из-за увеличения числа посетителей без масок

Мексика закрыла туристический объект на руинах Юкатана из-за увеличения числа посетителей без масок, говорится в сообщении. Ассошиэйтед Пресс.

Associated Press сообщило, что власти закрывают руины Чичен-Ица-Майя с 1 по 4 апреля, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В новостях отмечается, что храмовый комплекс обычно посещает 1,8 миллиона туристов ежегодно.

Лусио Эрнандес Гутьеррес, исполняющий обязанности начальника полиции Кинтана-Роо, сказал AP, что было «прискорбно» видеть, как что-то пошло не так в этом районе.



Он сказал Associated Press: «Прискорбно видеть, насколько все стало неконтролируемым. Было действительно неприятно видеть, как сотни людей ходят без масок».

Он добавил, что туристы были «худшими нарушителями».

Associated Press также сообщило, что многодневная церемония распятия Иисуса Христа будет проходить в Мехико без зрителей второй год подряд, сославшись на опасность эпидемии.

Эта новость появилась на следующий день после того, как 200000 человек умерли от вируса короны в Мексике в четверг. По данным Reuters.

Считать от Университет Джона Хопкинса По состоянию на полдень пятницы число погибших в стране оценивается в 200 211 человек.

Число погибших в Мексике идет вслед за Бразилией, где зарегистрировано 303 462 случая смерти, и Соединенными Штатами, где зарегистрировано 546 822 случая смерти.

С начала эпидемии в Мексике зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев коронавируса.