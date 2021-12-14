Мемуары Эйлин Коллинз о ее карьере в НАСА описывают, как она прошла путь от студентки класса B до астронавта.

Астронавт Эйлин Коллинз, первая женщина, которая пилотировала космический шаттл и руководила миссией, говорит, что всегда чувствовала ответственность подавать хороший пример для молодых людей, особенно женщин.
«Когда я учился летать, я хотел быть лучшим пилотом-студентом», — сказал Коллинз, который выполнил четыре миссии шаттла и ушел из НАСА в 2006 году. «Когда я был летчиком-испытателем ВВС, я хотел быть лучшим. И когда меня выбрали первой женщиной, пилотирующей космический шаттл, я хотела быть лучшей: «Я была бы лучшим пилотом шаттла, которым могла бы быть».
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