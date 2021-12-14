Мемуары Эйлин Коллинз о ее карьере в НАСА описывают, как она прошла путь от студентки класса B до астронавта.

Астронавт Эйлин Коллинз, первая женщина, которая пилотировала космический шаттл и руководила миссией, говорит, что всегда чувствовала ответственность подавать хороший пример для молодых людей, особенно женщин.

«Когда я учился летать, я хотел быть лучшим пилотом-студентом», — сказал Коллинз, который выполнил четыре миссии шаттла и ушел из НАСА в 2006 году. «Когда я был летчиком-испытателем ВВС, я хотел быть лучшим. И когда меня выбрали первой женщиной, пилотирующей космический шаттл, я хотела быть лучшей: «Я была бы лучшим пилотом шаттла, которым могла бы быть».

Такой подход привел ее к выполнению специально запланированных миссий во время своего первого космического полета, когда она пилотировала шаттл Discovery в 1995 году, настолько, что она несколько раз отставала в течение восьмидневной миссии.

«Я просто старался быть осторожным, потому что не хотел давать кому-либо возможность сказать:« О, ты скучал по этой женщине », — сказал Коллинз, давний житель Сан-Антонио. — Но я был так осторожен, я любезен из пропустил все самое интересное от моей первой поездки ».»

Эйлин Коллинз прочтет книжную лекцию, после чего состоится раздача книг. Книги будут доступны для покупки. когда: 13.00 в субботу 18 декабря где: Музей авиации Lone Star, 11551 Aerospace билеты: Включено в общий входной билет от 10 до 15 долларов. Члены музея бесплатны; lonestarflightmuseum.org; 346-708-2517 узнать большеКрах



Это лишь одно из событий, о которых 64-летняя Коллинз написала в своих недавно опубликованных мемуарах «Сквозь стеклянный потолок звезд: история первой американки, возглавившей космическую миссию» (Arcade Publishing, 27,99 доллара).

Написанная во время карантина, вызванного пандемией, книга следует за Коллинз из ее неблагополучного детства в Эльмире, штат Нью-Йорк, через ее карьеру первопроходца в ВВС и НАСА, до ее миссии после астронавтов, чтобы повысить важность STEM-образования для студентов.

Хотя она ненавидит себя и саморекламу, Коллинз занимает особое место в НАСА и поп-культуре. Ее фотография была сделана знаменитым фотографом Энни Лейбовиц; Певица Джуди Коллинз написала «Beyond the Sky» для первой поездки Колина, а затем спела на мысе Канаверал. Актер Том Хэнкс подписал обложку своей книги: «Какое чтение!»

Хотя ей, возможно, не понравился этот первый полет на шаттле так, как ей хотелось бы, второй полет Коллинз, который она совершила в Атлантиду в 1997 году, был ее любимым. Этот полет включал встречу с российской космической станцией «Мир».

«Если бы я снова мог пролететь над любым рейсом, это был бы тот самый рейс», — сказал Коллинз с ухмылкой улыбкой во время недавнего интервью в Техасском музее авиации в муниципальном аэропорту Стенсон.

Она была опытным пилотом и могла много времени фотографировать два корабля.

«Я сфотографировала всю космическую станцию« Мир », включая солнечные батареи, в поисках повреждений, — сказала она. «Я сфотографировал комету Хейла-Боппа, Луну, Землю. Я имею в виду, можете ли вы найти работу получше?»

Назначенный командиром шаттла «Колумбия» в 1999 г. и открытием в 2005 г., Коллинз обнаружил, что эта должность менее увлекательна и более ответственна.

«Мне приходилось постоянно следить за тем, чтобы мы были на верном пути к достижению целей нашей миссии, одновременно заботясь об экипажах», — сказала она.

В какой-то момент пальцы члена экипажа начали кровоточить во время космической прогулки, потому что его перчатки не подошли. Поэтому ей пришлось решить, может ли он вернуться.

«Мы получили помощь из центра управления, но вы — руководитель на месте, так что вы принимаете эти решения», — сказала она. «Быть ​​лидером намного сложнее, чем быть пилотом».

Книга Коллинз на удивление откровенна о ее неблагополучном детстве. Ее отец был алкоголиком, и она пишет, что напугал ее, когда пил. Он бросил жену и четверых детей на долгое время, и состояние семьи уменьшилось до такой степени, что им пришлось какое-то время жить в субсидируемом жилье.

Она сказала: «Я сказала своему соавтору (Джонатану Х. Уорду), что нам нужно включить мое детство в книгу, потому что это многое из того, что сделало меня тем, кто я есть». «Я пошел в армию отчасти, чтобы сбежать из сумасшедшей семейной жизни».

Коллинз заинтересовалась стать космонавтом в четвертом классе, когда она прочитала об астронавтах-близнецах в журнале Junior Scholastic.

«Я читала, что эти ребята были военными летчиками-испытателями», — сказала она. «Я подумал:« Хорошо, вот что я сделаю. «

Коллинз не переубедил тот факт, что в то время не было женщин-астронавтов, хотя у нее был план Б.

«Я решила, что не смогу стать космонавтом, я выйду за одного», — сказала она, смеясь над этим воспоминанием.

Но только после окончания средней школы, когда она объявила себя первокурсницей второго класса, у нее было прозрение, которое поставило ее на путь к месту на палубе полета космического шаттла.

«Я могу вспомнить точный момент», — сказала она. «Это было во время выпуска, и я наблюдал, как все эти ботаники ходят по сцене. Это было что-то вроде« Премия »,« Стипендия »,« Премия »,« Стипендия ». И я понял, что только что потратил четыре года в старшей школе. потому что я не подавал заявку на себя «.

Она делится этой историей всякий раз, когда разговаривает со студентами, говоря им, что если бы она могла сделать это снова, она бы присоединилась к большему количеству клубов, занялась спортом, усердно училась и поставила бы перед собой более высокие цели.

И на их неизбежный ответ, что она все же стала космонавтом, она отметила, что сегодняшний мир сильно отличается от мира, в котором я выросла.

«В наши дни идет большая конкуренция, и многое поставлено на карту», ​​- сказала она. «Так что вы не можете тратить время зря».

После окончания училища она пошла в армию одной из первых курсантов ВВС. Коллинз все еще училась в экспериментальной школе ВВС США, когда она подала заявку на участие в программе астронавтов в 1989 году, убежденная, что у нее не так много возможностей.

Когда ей сказали, что ее выбрали пилотом шаттла НАСА, Коллинз почувствовала большую ответственность.

«Если у меня все получится, у других женщин будут эти возможности, и молодые девушки могут рассчитывать на эти возможности», — написала она в своей книге.

По словам Чарльза Дьюка, побывавшего на Луне в 1972 году во время миссии «Аполлон-16», это удалось.

«НАСА выбирает астронавтов на основе их способностей, независимо от того, являются они мужчинами или женщинами», — сказал Дюк, который сказал, что следил за карьерой Коллинза и работал с ней над несколькими программами, связанными с астронавтами, такими как консультативный совет НАСА. «Они, должно быть, думали, что у нее были правильные вещи, если хотите, когда выбирали ее. Оказывается, они были правы».

Покинув НАСА, Коллинз часто говорит с группами о важности образования в области STEM.

«Работа будущего будет связана с наукой, технологиями, инженерией и математикой», — сказала она. «Им потребуются навыки решения проблем, поэтому иметь некоторые математические, естественнонаучные, технические и инженерные навыки будут иметь жизненно важное значение».

Она особенно обеспокоена тем, что молодые женщины быстро бросают уроки по этим предметам, если не успевают сразу.

«Если они не получают пятерку по математике, они думают, что им нужно заняться чем-то еще», — сказала она. «Это неправильно. Молодому мозгу нужно время, чтобы развиться, поэтому, возможно, если вы не сможете заниматься математикой в ​​11 классе, вы сможете и через два года. Важно, чтобы вы не разочаровывались в себе, чтобы вы продолжали работающий.»

Она также сказала, что хотела бы, чтобы Конгресс принял законопроект о корпусе STEM, который предусматривает оплату двухлетней платы за обучение в обмен на четырехлетнее обязательство работать в Министерстве обороны.

«У Министерства обороны нет ни качества, ни количества людей, обладающих этими навыками, и они догонят нас», — сказал Коллинз. Это вопрос национальной безопасности.

Коллинз сказала, что она рада видеть усилия частных компаний, таких как Blue Origin для Джеффа Безоса, SpaceX для Илона Маска и Ричарда Брэнсона для Virgin Galactic, по возвращению к пилотируемому исследованию космоса.

«Я решительно поддерживаю то, что они делают, при условии, что они делают это безопасно», — сказала она, придерживаясь тех же высоких стандартов, что и сама.

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