Мередит в сделке с Дотдашем

Журналы были подавлены в последние годы из-за того, что читатели предпочитают цифровую печать, а не печатную, где реклама менее прибыльна и в ней доминируют технологические компании.

Чарльз Уитакер, декан Ближневосточной школы журналистики Северо-Западного университета, сказал, что, покупая Time Inc, Мередит «очень оптимистично оценивала степень, в которой приобретение этих брендов может привести к экономии за счет масштаба и синергии, которая поможет им защитить себя от Google и Facebook. в мире.”

Он добавил: «Это постоянное усиление явно беспокоит. Чем больше будет конкуренции и чем больше компаний будут выпускать контент, тем лучше будет создавать рабочие места и привлекать аудиторию в отрасль».

Мередит значительно уменьшила себя за годы, прошедшие после покупки Time Inc, уступив Time Inc три известных издания, которые не вписывались в нишу компании – журналы о моде, новости о знаменитостях и ведение домашнего хозяйства.

Флагманский журнал Time был куплен генеральным директором Salesforce Марком Бениоффом и его женой Линн за 190 миллионов долларов в конце 2018 года. Компания также продала Fortune за 150 миллионов долларов Чатчавалу Джиараванону, известному тайскому потомку, и Sports Illustrated. 110 миллионов долларов – Authentic Brands Group. (Позднее ABG продала Sports Illustrated компании TheMaven, которая в прошлом месяце переименовала себя в Arena Group.)

Мередит также продала еще один актив, который она приобрела в сделке с Time Inc. – Time Inc. Великобритания, издатель Woman’s Weekly и Wallpaper – лондонской частной инвестиционной компании Epiris за 167 миллионов долларов. В июне Мередит объявить Продажа своих местных медиахолдингов, в которые входили 17 телевизионных станций в Атланте, Фениксе и на других рынках, компании Gray Television за 2,8 миллиарда долларов.

Компании заявили, что, если запланированное слияние состоится, Дотдаш Мередит войдет в топ-10 по размеру аудитории, согласно данным службы интернет-метрик Comscore.