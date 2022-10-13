Меркель: не жалею об энергетической политике с Россией

ЛИССАБОН, 13 окт (Рейтер) — Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что ее правительство не сожалеет о своей энергетической политике и курсе, который он избрал во время правления России. .

В то время как Германия и другие европейские страны пытаются покончить с зависимостью от российской нефти и газа, Путин ввел войска в Украину в рамках того, что он называет специальной военной операцией.

В прошлом году 55% ​​импорта газа в Германию приходилось на Россию, отчасти из-за продолжающихся торговых связей Меркель с Россией и ее поддержки скандального газопровода «Северный поток — 2» даже после того, как Москва аннексировала Крым в 2014 году.

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Отвечая на вопрос репортеров в Лиссабоне о подходе его правительства к России, он сказал репортерам: «Вы всегда действуете в то время, когда находите себя».

Меркель, которая ушла из политики в прошлом году после 16 лет пребывания на посту канцлера, сказала, что никогда не верила в идею «Ванделя против Генделя» или в то, что можно добиться перемен посредством торговли.

«В этом отношении я не сожалею о принятых решениях, наоборот, считаю их правильными с точки зрения времени», — сказал он, добавив, что дешевый российский газ позволил Германии постепенно отказаться от атомной энергетики и угля.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции перед церемонией вручения премии Фонда Гюльбенкяна 13 октября 2022 года в Лиссабоне, Португалия. REUTERS/Педро Нуньес

Однако в настоящее время Германия отложила эти планы, и Читать далее пытается заменить ограниченные поставки газа из России.

Инфляция в Германии, вызванная в основном ростом цен на энергоносители, составляет 10,9%, и правительство пообещало выделить миллиарды евро, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям оплачивать растущие счета за электроэнергию.

Трубопровод «Северный поток — 2», предназначенный для удвоения импорта газа из России через Балтийское море в Германию, был отложен за несколько дней до вторжения.

«Это жестокое вторжение России привело к переменам. Это поворотный момент», — сказала Меркель, имея в виду энергетическую политику Германии.

Он сказал, что это задача нового правительства во главе с немецким социал-демократом Олафом Скоулзом.

Меркель выступила в кулуарах мероприятия, чтобы объявить лауреата премии Гюльбенкяна в области человечества, для которой она возглавила жюри.

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Репортаж Катерины Демони, текст Рэйчел, редактирование Раисы Касоловской.

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