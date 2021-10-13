Местные сводки | Новости, спорт, вакансии

Расписания клуба Dogwood Circle

Две уборки сада

LOCK HAVEN – Клуб Dogwood Circle Garden запланировал два дня уборки / посадки в городских парках в Треугольнике и Мемориале 19-20 октября в 9:30 утра.

Вытащенные однолетние растения включают герань, петунии, колеус, бархатцы, бегонии и циннии. Некоторые будут заброшены. Помощь сообщества приветствуется

Ирис прореживают и высаживают весенние луковицы. Русский шалфей будет свернут.

Принесите перчатки, наколенники, ножницы и экскаватор.

Клуб ухаживает за садами с 1960 года и планирует выращивать растения, выращивать сорняки и кормить, а также выполняет все работы по уходу в течение года. Клуб признателен за помощь города в сборе и доставке мульчи, воды и финансирование со стороны Фонда сообщества округа Клинтон.

Дочь Перл Бак говорит

На обеде христианской женщины

Флемингтон – В среду, 27 октября, Lock Haven Christian Women’s Connection примет приглашенного спикера Джули Хеннинг, которая воспитывается как дочь лауреата Нобелевской премии писателя Перл С. Бак.

Джули говорит, что мы родились в мире, в котором мы, кажется, не совсем правы. Не имея возможности оправдать ожидания друг друга и добиться их признания, мы прислушиваемся к голосам, которые говорят нам, что мы недостаточно хороши. Далее объясняется, «Бог в своей любви и благодати может и отключит этих демонов разочарования и заменит их всей безопасностью и важностью, которые нам когда-либо понадобятся».

Хеннинг написала свою историю в книге под названием «Роза в яме», который превращается в художественный фильм.

Обед / программа будет проходить в Первой церкви Христа Флемингтона, 714 Canal St. , Эллисон Тауншип. Во время этого обеда группа также проведет свою ежегодную ярмарку ремесел с участием известных мастеров со всего региона. Чтобы у посетителей было достаточно времени для покупок, двери открываются в 11 часов утра.

По многочисленным просьбам вернулась местная солистка Бет Янг, которая привнесет в шоу нотку отличной музыки.

Программа начинается в 11:50 и стоит 15 долларов на человека и включает в себя обед, развлечения, вдохновляющего докладчика и бесплатную парковку. Были приглашены все женщины из района. На сайте разрешены услуги по уходу за детьми для молодых мам. Резервирование детской комнаты необходимо сделать во время бронирования обеда. Мам просят принести ребенку обед или перекус.

Это идеальное время, чтобы встретить новых друзей и пообщаться со старыми! Обед – теплый и гостеприимный способ освежиться и освежиться. Группа просит всех, кто планирует приехать, сделать предварительный заказ. Бронирование необходимо сделать до четверга, 19 октября, позвонив Бренде по телефону 570-660-5126, Джерри по телефону 570-295-5725, или отправив письмо Энн по адресу [email protected], или написав Джерри по телефону 570-295-5725. Все заказы на обед должны быть выполнены.