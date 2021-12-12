МИД заявляет, что Россия все больше и больше объединяется ‘с союзниками за счет оккупации Украины

«Я думаю, что с каждым днем ​​мы становимся все больше и больше вместе», — сказал чиновник в субботу, когда его спросили, есть ли договоренность о первом раунде расходов на Россию, если Соединенные Штаты и их союзники станут более агрессивными по отношению к Украине.

Чиновник добавил, что «очевидно, что необходимо провести техническую работу», но на политическом уровне «существует большая согласованность в том, что, к сожалению, необходимо, если Россия сделает очень плохой выбор».

Соединенные Штаты и их европейские союзники заявили, что переговорные издержки для России «предназначены для очень и очень быстрого выполнения», не уточняя, что это за меры, сказал чиновник. «Вот почему мы выбрали деятельность, над которой работаем».

Администрация Байдена неоднократно заявляла, что будут тяжелые экономические последствия. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе ясно дал понять, что США будут усиливать оборонительную военную поддержку Украины, а США — странам НАТО, вторгшимся в Украину на востоке России.

Что касается санкций, CNN сообщает, что администрация Байдена готовит варианты введения нескольких раундов суровых санкций против России, если она попытается вторгнуться в Украину. Они ясно дали понять, что хотят работать с европейскими союзниками. Чиновник сказал, что ожидается суббота Не только G7, но и большинство демократий будут проводить с США. Во время субботней пресс-конференции, посвященной смертоносным ураганам и штормам, обрушившимся на Средний Запад и Юг, президента Джо Байдена спросили о последствиях для России вторжения в Украину. «Я очень ясно дал понять президенту Путину, — сказал Байден. «Если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут катастрофическими. Катастрофа будет номер один. Мы обнаружим необходимость отправить больше войск США и НАТО на восток. (Бухарест) 9 Все страны НАТО, Россия и его подход и влияние его видения России на мир — все три существенно изменятся. Он заплатит ужасную цену ». Помощник госсекретаря Карен Донфрид на следующей неделе посетит Украину, Россию и Брюссель, чтобы обсудить военную структуру России, сообщил в субботу Госдепартамент. READ Венгрия стала первой страной ЕС, применившей российскую вакцину Sputnik Чиновник сказал, что у Данфрида будет возможность спросить украинцев, как они относятся к Минским соглашениям и как они видят участие США на этом фронте. В Москве Данфрид обсудит Минск и «послушает, что скажут русские», когда дело доходит до их интереса к сотрудничеству в области европейской безопасности, сказал чиновник. Но «без них ничего нет», — сказал чиновник о Европе, поэтому Данфрид продолжит прямые разговоры с союзниками в Брюсселе. Разговор может быть шире, чем о НАТО; Он также сказал, что в него могут входить страны ОБСЕ. «Мы начинаем лучше понимать, что мы будем делать на следующей неделе и куда это может пойти, но я не думаю, что будут какие-либо переговоры, пока мы не поговорим с нашими европейскими союзниками и союзниками», — сказал чиновник.

Дональд Джадд CNN внес свой вклад в этот отчет.