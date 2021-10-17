МИД Марки-Зай надеется отразить атаки Орбана на выборах 2022 года в Венгрии

Кандидат от оппозиции в премьер-министры Питер Марки Зай ждет у избирательного штаба после праймериз оппозиции в Будапеште, Венгрия, 17 октября 2021 года. REUTERS / Bernadette Szabo

БУДАПЕШТ (Рейтер) – Его консервативная и семейная личность оставит националиста Орбана спотыканием на выборах в следующем году, – говорит мэр небольшого городка Питер Марки Зай, которому предстоит сразиться с премьер-министром Виктором Орбаном на выборах 2022 года в Венгрии.

Марки Зей победила левую участницу номер один Клару Добрев Воскресные праймериз оппозиции К большому удивлению, только две из шести оппозиционных партий поддержали его перед голосованием.

49-летний мужчина, отец семерых детей, со степенью в области экономики, маркетинга и инженерии, приобрел известность, когда выиграл в 2018 году конкурс мэров в своем родном городе, оплоте правящей партии Фидес.

Изображая себя приемлемым выбором как для левых, так и для консервативных избирателей, Марки Зи сказал, что у оппозиции нет шансов победить Орбана с Добревой, женой бывшего премьер-министра Ференца Дюрчаня, одной из самых вызывающих разногласия фигур в венгерской политике.

«Это (соревнование) о том, будем ли мы свободны», – сказал Марки Зай на пресс-конференции после того, как левый мэр Будапешта Гергели Карачонни отказался от участия в гонке в его пользу.

«Останется ли Венгрия европейской страной или она утонет? Она сбивается с курса и поворачивает на восток, становясь коррумпированной диктатурой, от которой бегут ее люди».

Образ семьянина Марки Зая и его католическая вера, который хорошо сочетается с идеологией Орбана, может затруднить его дискредитацию со стороны Фидес, поскольку правящая партия изображала лучших левых кандидатов в гонке как марионеток Дюрчани.

Критикуя прошлый гамбит Орбана, в результате которого 58-летний премьер-министр превратился из пламенного либерала в самопровозглашенного националиста, сказал Марки Зай.

Марк Зай, основатель Народного движения Венгрии (МДМ), пообещал посадить в тюрьму тех, кто несет ответственность за то, что он назвал «кражей из государственной казны», и пообещал переписать конституцию Орбана через референдум.

Он также надеется отменить законы, которые помогли укрепить власть Орбана, и восстановить автономию местных органов власти. Марки Зай также заявил, что перейдет на евро.

Только Left Momentum и социалисты официально поддержали Markie G перед туром, в то время как другие хеджируют свои ставки, заявляя, что поддержат возможного победившего кандидата.

(Репортаж Гергели Сакаса) Редакция Тоби Чопра

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