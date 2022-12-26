Лю Сяоцзюньдвукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике из Китая, дал положительный результат на запрещенный ЭПО и был временно отстранен до разрешения его дела.

Лю, 38-летний мужчина, завоевавший золото на Олимпийских играх в Лондоне и Токио и серебро в Рио, дал положительный результат в образце, взятом 30 октября. По данным Международного агентства по тестированию. Люу может заказать резервный тест образца Б.

Аль-Рафех сказал в своем заявлении, что он был «глубоко шокирован» положительным тестом. По данным информационного агентства Синьхуа.

«За 24 года моей карьеры в тяжелой атлетике я участвовал во многих крупных соревнованиях и сотни раз проходил тестирование без каких-либо нарушений антидопинговых правил», — цитирует Лю Синьхуа. «У меня нет ни мотива, ни причины использовать какие-либо запрещенные вещества или методы на последнем этапе моей любимой тяжелой атлетики карьеры. Я буду сотрудничать с соответствующими организациями для расследования, чтобы выяснить настоящую причину этого случая и доказать свою невиновность.

«Как лучший спортсмен, я всегда строго придерживался антидопинговой политики и правил, изданных Международной федерацией тяжелой атлетики, Всемирным антидопинговым агентством и Китайским антидопинговым агентством. Я считаю, что ценность спорта заключается в честном играть, и я категорически против использования любого запрещенного вещества или метода и любого другого вида мошенничества, что также является минимумом, который я всегда устанавливал для себя.Использование запрещенного вещества или метода полностью противоречит моим ценностям и против -допинговое образование, которое я получил».

Лю взял золото в семи из своих 10 матчей между Олимпийскими играми и чемпионатами мира с 2009 по 2021 год, выступая в категории 77 кг или 81 кг. На тот момент он был самым титулованным тяжелоатлетом в мире во всех категориях.

В предыдущие годы он был серебряным призером чемпионата мира 2010 года и лидировал на чемпионате мира 2015 года после рывка, прежде чем провалил все три попытки с взятием ворот и взял серебро на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году после Казахстана. Наджат Рагимов, которого в марте прошлого года лишили золотой медали за подмену мочи. МОК не перераспределял медали Олимпийских игр 2016 года, но все еще может это сделать.

По данным Olympedia.org, в Токио он стал старейшим олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике в истории. американский Харрисон Моросс Он финишировал четвертым в соревновании, которое выиграл Лю, едва не став первым американским мужчиной, выигравшим олимпийскую медаль по тяжелой атлетике с 1984 года.

Лю не участвовал в чемпионатах мира в начале этого месяца, когда он был соотечественником. Ли Дейн Он выиграл титул в весовой категории до 81 кг.

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