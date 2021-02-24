Министры иностранных дел Евросоюза одобрили новые санкции в отношении России из-за обращения с лидером оппозиции Навальным

Брюссель (AFP) – На этой неделе министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести новые санкции в отношении российских официальных лиц, связанных с тюремным заключением лидера оппозиции Алексея Навального, и выразили обеспокоенность тем, что правительство Москвы, похоже, рассматривает блок из 27 стран в качестве противника.

«Мы достигли политического соглашения о введении ограничительных мер в отношении виновных [Navalny’s] «Аресты, приговоры и преследования», – сказал Хосеп Боррелл, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, после того, как председательствовал на их встрече в Брюсселе. Он не сообщил подробностей о санкциях, но сказал, что надеется завершить их примерно через неделю.

Боррелл предположил, что в число жертв не войдут несколько человек, близких к президенту Владимиру Путину, как того требовали сторонники Навального.

Мы видим: Россия угрожает отделиться от Европы в случае введения санкций из-за обращения с Навальным

44-летний Навальный, следователь по борьбе с коррупцией и самый известный критик Путина, был арестован в Москве в прошлом месяце по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

Ранее в этом месяце суд приговорил Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за нарушение условий испытательного срока, даже когда он выздоравливал в Германии. Постановление основано на обвинении в хищении средств в 2014 году, которое Навальный отверг как сфабрикованный.

Лидера российской оппозиции Алексея Навального поместили в стеклянную камеру во время заседания Бабушкинского районного суда Москвы в субботу. Кирилл Кудрявцев / AFP / Getty Images





Европейский суд по правам человека также признал это незаконным. Арест и заключение Навального вызвали массовую волну протестов по всей России.

Власти отреагировали на это масштабными репрессиями, арестовав около 11 000 человек, многие из которых были оштрафованы или приговорены к тюремному заключению на срок от семи до 15 суток.

«В совете есть общая оценка, согласно которой Россия скатывается к авторитарному государству и отдаляется от Европы», – сказал Боррелл журналистам.

Учитывая четкий путь Москвы к «конфронтации и разъединению», Боррелл сказал, что блок будет работать по трем направлениям: отступление, когда Россия нарушает международное право, сдерживание его, когда оно оказывает давление на Европейский союз, и участие в вопросах, которые представляют интересы Европы.

Пока в Евросоюзе есть глубокие разногласия по поводу своего подхода к Москве. Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Европейском союзе, и она играет важную роль в ряде международных споров и серьезных проблем, включая ядерную сделку с Ираном и конфликты в Сирии и Ливии.

Сообщалось, что администрация Байдена в США после того, как в первые недели своего существования резко откололась от своего предшественника Трампа, Белый дом, вернувшись к более критическому взгляду на Кремль, надеялась скоординировать ответные меры с европейскими союзниками по военно-морскому флоту. проблема но это было. Также подготовьтесь к моно работам на отдельном треке.

Крупная Германия в Европе имеет там сильные экономические интересы, в частности проект подводного трубопровода Nordstream 2, и ряд стран, в том числе Франция, также не хотят вступать в какие-либо санкции против Навального.

не пропусти: Байден прервал осторожный тон Трампа в отношении Путина во время своего первого двустороннего разговора с президентом России

Смотрите также: Байден сказал, что «Америка вернулась», и пообещал противостоять Китаю по вопросам экономики в своем первом внешнеполитическом выступлении в качестве президента.

«Россия нужна нам для решения многих международных споров, и поэтому это тоже будет вопрос, которым мы должны заняться: как поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения между Европейским Союзом и Россией определенно достигли низкого уровня?» Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайку Мас.

Встреча состоялась через две недели после того, как Борель был публично унижен российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время поездки в страну. Россия выслала дипломатов из Германии, Польши и Швеции, обвинив их в участии в митинге в поддержку Навального.

Боррелл узнал о кремлевском движении в социальных сетях. Все трое ответили тем, что каждый объявил российского дипломата «персоной нон грата». Поначалу критика Боррелла усилилась, но теперь поведение Лаврова, похоже, объединяет европейцев, по крайней мере публично, в их противодействии попыткам Москвы еще больше разделить их.

«Мы подтвердили, что наше единство является нашим самым важным активом», – сказал Боррелл. «В то же время мы должны определить временный способ избежать постоянной конфронтации с соседом, который, к сожалению, похоже, решил действовать как противник».

Госсекретарь США Энтони Блинкен присоединился к министрам по видеоконференции во время части их встречи, поскольку эти переговоры касались России, а также Китая. Боррелл сказал, что обмен был «очень обнадеживающим» и продемонстрировал готовность Вашингтона не только возобновить связи, но и присоединиться к мировому лидерству в вопросах коронавируса, восстановления экономики, изменения климата и защиты демократических ценностей.

MarketWatch внес свой вклад.