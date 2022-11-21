Министр иностранных дел Венгрии едет в Россию на энергетическую ярмарку

Будапешт, Венгрия (AP). В понедельник высокопоставленный дипломат Венгрии посетил Россию, чтобы принять участие в международном форуме по ядерной энергии, подчеркнув сохраняющиеся тесные связи между его страной и Москвой на фоне войны на Украине.

Министр иностранных дел Петер Сийярто выступил на пленарном заседании открытия двухдневного международного форума «Атомэкспо» в черноморском городе Сочи, сообщается на сайте мероприятия.

Форум под названием «Ядерная весна» ориентирован на мировую атомную отрасль и служит «деловой площадкой для обсуждения текущего состояния атомной отрасли и определения будущих направлений», говорится на сайте.

В своем посте на Facebook рано утром в понедельник Сигарто сообщил, что его появление на выставке будет включать переговоры с главой российской государственной атомной энергетической компании «Росатом» по поводу планируемого при поддержке России расширения единственной венгерской атомной электростанции. Он сказал, что проект «служит интересам национальной безопасности и национальной стратегии Венгрии».

Глобальный энергетический кризис означает, что крайне важно, чтобы любая страна могла производить необходимую ей энергию. Атомная электростанция Пакс играет важную роль в нашей энергетической безопасности», — написал Сийярто.

Эта поездка является последним признаком продолжения дипломатических и коммерческих связей Венгрии с Россией, что сбило с толку некоторых европейских лидеров, поскольку война в Украине приближается к девяти месяцам. Последний раз в октябре Чиярто был в России на переговорах по природному газу с российской государственной энергетической компанией «Газпром». Этот визит министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал «скандальным», поскольку некоторые из присутствовавших были «лицами из санкционного списка (ЕС)».

Венгерское правительство под руководством популистского премьер-министра Виктора Орбана наладило тесные дипломатические и экономические связи с Москвой и стремилось защитить свои поставки российской нефти и газа. — на которые она так сильно полагается, — так как другие европейские страны стремились прекратить импорт российских энергоносителей, чтобы наказать Кремль за его войну на Украине.

Орбан, которого считают ближайшим союзником президента России Владимира Путина в Европейском Союзе, активно лоббировал против санкций ЕС против Москвы. утверждая, что это привело к резкому росту цен на энергоносители, что больше ударило по европейской экономике, чем по России.

В понедельник Сийярто заявил, что «никакие санкции не могут ограничить энергоснабжение Венгрии, потому что одним из основных принципов энергетической стратегии нашей страны является то, что энергетический баланс является исключительной национальной прерогативой», сообщает венгерское информационное агентство MTI.

На прошлой неделе Сийярто встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Узбекистане на саммите Организации тюркских государств, чтобы обсудить ядерный проект «Пакс» — расширение на 12 миллиардов евро (12,3 миллиарда долларов), которое включает строительство двух новых ядерных реакторов. . Росатом выполнит эту работу и профинансирует ее за счет кредита в размере 10 миллиардов евро (10,2 миллиарда долларов) от российского государственного банка.

Орбан и президент России Владимир Путин одобрили проект в 2014 году, но он столкнулся с многочисленными задержками и проблемами с разрешениями. Критики проекта говорят, что он делает Венгрию более финансово и политически зависимой от России и создает риски для окружающей среды и безопасности.

___

Следите за репортажами AP о войне в Украине на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.