Министр иностранных дел Катара обсуждает продолжающуюся эвакуацию в Афганистане

Fox Report Я поговорил с министром иностранных дел Катара, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по эвакуации в Афганистан.

В воскресенье шейх Мохаммед бин Абдул Рахман бин Джассим Аль Тани обсудил роль Катара в нынешней борьбе за эвакуацию людей из страны, контролируемой талибами. Катарский министр начал с объявления оптимистичных цифр по эвакуации иностранных граждан из страны.

«Фактически, Катар участвует в эвакуации иностранных граждан и граждан Афганистана из Кабула и их безопасной транспортировке в принимающие страны. Сегодня их около 7000, но эти цифры уже растут». Аль-Тани сказал ведущему Fox News Джону Скотту.

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Скотт спросил, что делает Катар, чтобы помочь людям добраться до аэропорта Кабула, чтобы покинуть страну. Аль Тани ответил, что Катар теперь действует как «нейтральный посредник» между Талибаном и другими странами, чтобы облегчить этот процесс.

Катар попросили выступить посредником в конфликте между Талибаном, США и Афганистаном. И мы остаемся этим нейтральным брокером на протяжении всего этого процесса, поддерживая контакт со всеми сторонами, которые сейчас помогли нам поддержать различных проживающих иностранных граждан. Есть в Афганистане. На данный момент мы пытаемся облегчить перемещение людей с их мест в аэропорт и транспорт ».

Он добавил, что Катар теперь несет «полную ответственность» за безопасность людей, пытающихся покинуть страну.

«Мы берем на себя полную ответственность за них, доставляем их в аэропорт и полностью обеспечиваем их безопасность. Мы стараемся облегчить доступ для других стран, у которых нет доступа к людям, находящимся на земле».

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Скотт поблагодарил госсекретаря за помощь его стране в безопасном вывозе репортера Fox News Трея Янгста из Афганистана.