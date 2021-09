Министр иностранных дел Марокко: Израиль должен быть заинтересованной стороной, а не чужаком на Ближнем Востоке

Марокко должно быть частью нового порядка на Ближнем Востоке, связанного между собой региональными возможностями и необходимостью борьбы с общими угрозами, заявил в пятницу министр иностранных дел Марокко Насер Бурита на виртуальном мероприятии, посвященном годовщине основания Израиля. Авраам веревки

«Существует необходимость в новом региональном порядке, в котором Израиль является партнером в этом вопросе и больше не является аутсайдером в своем регионе», – сказал Бурита на мероприятии, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Этот новый региональный порядок не следует рассматривать против кого-то, он должен принести пользу всем нам», – сказал он.

Этот новый региональный порядок также должен быть установлен. [not only] об обновленной совместной оценке угроз, а также о том, как создавать возможности, способствующие стабильности и развитию для всех ».

Мероприятие было проведено с участием официальных лиц США, Израиля, Марокко, Бахрейна и Эмиратов через два дня после фактической даты 15 сентября 2020 года, церемонии в Белом доме, которая положила начало подписанию Авраамовых соглашений и позволила арабским странам нормализовать отношения с Израилем. До соглашений у Израиля были только нормальные отношения с Египтом, с которым он подписал мирный договор в 1979 году, и Иорданией, с которой соглашение было достигнуто в 1994 году.

Министр иностранных дел Бахрейна Абдул Латиф Аль-Заяни, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заид участвуют в подписании Ибрагимских соглашений и нормализации отношений между Израилем и некоторыми странами Ближнего Востока. (Рейтер / Том Бреннер)

На прошлогодней церемонии в Белом доме бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал мирное соглашение С Объединенными Арабскими Эмиратами в лице министра иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заид подписали декларацию о мире с Бахрейном в лице министра иностранных дел Абдуллатифа Аль-Зайани.

Церемонию вел тогдашний президент США Дональд Трамп, который заключил соглашения, которые также привели к соглашениям о нормализации отношений с Марокко и Суданом во время его правления.

«Эта администрация продолжит развивать успешные усилия предыдущей администрации по продвижению нормализации», – сказал Блинкен в пятницу в первую годовщину.

Блинкен пообещал, что администрация Байдена поможет укрепить растущие связи Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко – и углубит отношения Израиля с Египтом и Иорданией.

Он сказал, что это также подтолкнет другие страны к присоединению к соглашениям.

Мы хотим расширить круг мирной дипломатии.

Министр иностранных дел Яир Лапид согласился с этим, сказав: «Этот Клуб Соглашений Авраама также открыт для новых членов».

Бурита сказал, что важно эффективно продвигать и пропагандировать преимущества соглашений, обращая внимание региона на положительные преимущества, которых можно достичь благодаря отношениям с Израилем.

Он сказал, что в его стране уже налажены совместные партнерства, в том числе в сфере туризма.

Но он предупредил, что возобновление израильско-палестинского мирного процесса также является важным компонентом укрепления отношений Израиля с арабским миром.

Ранее сегодня премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что «эти беспрецедентные соглашения являются новой главой в истории мира на Ближнем Востоке».

Он поблагодарил лидеров Эмиратов и Бахрейна за «мужество и смелость, позволившие установить дипломатические отношения, а также администрацию США, которая неустанно руководила, поддерживала и способствовала успеху этого достижения».

«Отношения между двумя странами все еще находятся в зачаточном состоянии и уже приносят плоды», – сказал Беннетт.

«Правительство Израиля под моим руководством будет продолжать выполнять соглашения, стремясь к стабильному, безопасному и процветающему Ближнему Востоку для будущего наших детей», – сказал Беннетт.

Событие Блинкена произошло через 43 года после того, как бывший премьер-министр Менахем Бегин и бывший президент Египта Анвар Садат подписали Кэмп-Дэвидские соглашения в 1978 году под эгидой тогдашнего президента США Джимми Картера. Это был первоначальный документ для того, что впоследствии стало Мирным соглашением между Израилем и Египтом 1979 года.

Президент Исаак Херцог позвонил Картеру в пятницу, чтобы поблагодарить его за посредничество при заключении первого в мире арабско-израильского мирного соглашения.

Он сказал, что этот новаторский шаг спас жизни на Ближнем Востоке и проложил путь к сделке с Иорданией и Ибрагимским соглашениям.

«Я сделал нечто действительно священное: это было первое мирное соглашение между Израилем и арабской страной, которое привело к соглашениям, которые мы заключили в прошлом году со странами Персидского залива», – сказал Херцог.

Он также поздравил Картера в преддверии его предстоящего 97-летия 1 октября.

Агентство Рейтер внесло свой вклад в этот отчет.