Министр иностранных дел России заявил, что переговоры по безопасности с США и НАТО начнутся в январе

В среду высокопоставленный российский дипломат заявил, что российские и американские переговорщики сядут за стол переговоров в начале следующего года, чтобы обсудить требование Москвы о западных гарантиях для предотвращения расширения НАТО на Украине.

Также в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия начнет отдельные переговоры с НАТО для обсуждения этого вопроса, добавив, что отдельные переговоры также будут проведены под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На прошлой неделе Москва представила проекты документов по безопасности, требующих отказа от членства в НАТО Украины и других бывших советских республик и свертывания военного развертывания альянса в Центральной и Восточной Европе. Вашингтон и его союзники отказались дать такие обещания, но заявили, что готовы к переговорам.

Читать далее: Путин обвиняет Запад в «напряженности» в Европе и призывает к гарантиям безопасности

Москва выдвинула требования на фоне обострения напряженности в связи с наращиванием российских войск возле Украины, что вызвало опасения по поводу возможного вторжения. Президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина во время телефонной конференции в начале этого месяца, что Россия столкнется с «серьезными последствиями» в случае нападения на Украину.

Путин отрицал планы нападения, но назвал расширение НАТО на Украине и размещение там оружия коалиции «красной линией».

«Мы не хотим войны», — заявил Лавров в среду. Мы не хотим идти по пути конфронтации. Но мы будем твердо обеспечивать нашу безопасность, используя средства, которые сочтем необходимыми «.

Выступая в прямом эфире телеканала RT TV, Лавров похвалил «рабочий» подход Вашингтона, который помог быстро согласовать параметры будущих переговоров.

Он добавил, что Москва будет готова рассмотреть требования Вашингтона, но предупредил, что переговоры не должны затягиваться до бесконечности.

«Я надеюсь, что они отнесутся к нам серьезно, учитывая шаги, которые мы предпринимаем для обеспечения нашей обороноспособности», — сказал он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также похвалил скорую договоренность о начале переговоров, но отметил, что они должны быть «нацелены на достижение ощутимых результатов, а не затягиваться». Он добавил, что Москва ожидает, что Вашингтон предоставит подробную площадку для переговоров и будет готов к конструктивному обсуждению.

Читать далее: Байден пообещал «тяжелые» экономические последствия для России в случае нападения на Украину

«Мы хотим этих разговоров», — сказал он во время телефонной конференции с журналистами. «И, конечно, разговоры ведутся, чтобы обсудить позиции друг друга».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Вашингтон работает со своими европейскими союзниками, чтобы противостоять тому, что он назвал «российской агрессией», с помощью дипломатии, но сказал, что Байден выступает против тех гарантий, о которых просит Путин.

«В течение многих лет президент очень четко заявлял о некоторых основных принципах, от которых никто не отступает: принцип, согласно которому одна страна не имеет права насильственно изменять границы другой страны, что одна страна не имеет права диктовать чужие границы. политики или Скажите этой стране, с кем они могут ассоциироваться ».« Ни одна страна не имеет права пользоваться своей сферой влияния. Эту идею следует выбросить в мусорное ведро истории ».

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году и вскоре после этого поддержала сепаратистское восстание на востоке страны. Бои, которые начались более семи лет назад, унесли жизни более 14 000 человек и опустошили промышленный регион Украины, известный как Донбасс.

Представитель службы безопасности Украины заявил в среду, что в настоящее время страна сталкивается с более чем 250 000 военнослужащими, сосредоточенными на западе России.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, сказал, что 122 тысячи российских военнослужащих сосредоточены в пределах 200 километров (около 125 миль) от украинской границы, а еще 143 500 российских военнослужащих находятся в более широком диапазоне 400 километров (250 миль). расстояние от него.

Он добавил, что украинские власти внимательно следят за ситуацией.

«Если ситуация ухудшится, этого не произойдет ни на минуту», — сказал Данилов. «Это потребует подготовки, и мы это отслеживаем».

Москва отвергла опасения Запада по поводу концентрации сил, заявив, что они могут размещать свои силы в любом месте на своей территории, которое сочтет необходимым. Он отверг обвинения в планировании вторжения как клеветнической кампании Запада и, в свою очередь, обвинил Украину в намерении силой восстановить контроль над контролируемыми повстанцами территориями. Украинские официальные лица отрицают наличие таких планов.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 120 американских военных спецподрядчиков в настоящее время работают в двух деревнях недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины, тренируют украинские силы и устанавливают огневые позиции в многоквартирных домах и различных объектах. Утверждалось также, что в них хранились токсичные химические вещества, готовясь к возможной провокации.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло заявление Шойгу в рамках кампании российской дезинформации.

В своем выступлении во вторник перед высшим военным руководством Путин предупредил, что России придется принять «соответствующие военно-технические меры», если Запад продолжит свой агрессивный курс «на пороге нашей родины».

«Они должны понять, что нам некуда возвращаться», — сказал Путин.

Песков в среду не уточнил, что могут включать в себя эти военно-технические шаги, сказав лишь, что они будут означать «полный комплекс мер по обеспечению безопасности Российской Федерации и сдерживающего паритета».

В ответ на вопрос о предупреждении Путина министр иностранных дел Германии Анналлина Барбок сказала, что заявление президента России вызвало обеспокоенность и подчеркнула необходимость диалога.

«Да, меня очень беспокоит, но это означает, что мы должны вступать в диалог с каждым миллиметром нашей работы», — сказал Бирбок в Берлине. Это также означает, что если вносятся предложения, которые не составляют основу для переговоров, мы должны разговаривать друг с другом.

Она подчеркнула важность возвращения к четырехсторонним переговорам между Германией, Францией, Россией и Украиной и снова выразила надежду на возобновление переговоров в Совете Россия-НАТО для предотвращения дальнейшей эскалации.

___

Юрасс Карамано из Киева, Украина, и Джир Молсон из Берлина внесли свой вклад в этот отчет.