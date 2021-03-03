Министр иностранных дел России Сергей Лавров Размещено Сегодня министр иностранных дел Абхазии Дор Ков находится в Москве, где подписан «План консультаций на 2021-2022 годы», направленный на координацию сотрудничества в «международных делах».

Сухуми базируется Абснепресс Министр иностранных дел России Лавров заявил, что план позволит «систематически и эффективно» продолжить партнерство с оккупированным регионом. Он также отметил увеличение объема товарообмена между Сухуми и Москвой в 2020 году, при этом обе стороны также сотрудничают в усилиях по борьбе с пандемией коронавируса.

Министр иностранных дел России подчеркнул необходимость того, чтобы обе стороны руководствовались «основным направлением сотрудничества», определенным абхазским лидером Асланом Бизания и президентом России Владимиром Путиным на прошлогодней встрече. Сочи.

Сухуми со своей стороны является «министром иностранных дел». Похвалил Динамика абхазо-российских отношений «обнадеживает», в частности, акцент на важности сотрудничества с Москвой в рамках Женевские международные дискуссии (GID).

Поддерживаемый Кремлем министр иностранных дел также высоко оценил «широкое сотрудничество» в реализации соглашения о «совместном социально-экономическом пространстве», подписанного между Сухуми и Москвой в прошлом году.

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