Министр обороны Украины Алексей Ресников предупредил о «кровавой бойне» в случае вторжения России.

Во вторник во время видеоконференцсвязи Ресников призвал президента США Джо Байдена, который был готов поговорить с российским Владимиром Путиным, твердо выступить против Москвы.

«Если я посоветую президенту Байдену, я хотел бы проинформировать г-на Путина, что здесь не должно быть красных линий со стороны Кремля. Красная линия находится здесь, на Украине, и цивилизованный мир ответит без колебаний», — сказал Ресников CNN. В эксклюзивном интервью в понедельник.

«Провоцировать Россию просто не имеет смысла», — сказал он.

У России есть возможность начать быстрое и немедленное вторжение на украинскую границу, включая создание линий снабжения, таких как медицинские подразделения и топливо, сообщили CNN на прошлой неделе два источника, знакомые с оценками американской разведки, если Москва решит вторгнуться.

Согласно Ресникову CNN, Украина оценивает, что в настоящее время Россия имеет 95 000 военнослужащих в пределах досягаемости от Украины. Он также недооценил текущую оценку США, согласно которой Россия могла бы мобилизовать 175 000 военнослужащих для оккупации Украины из-за мощи украинских сил, закаленных в войне.

«Итак, у нас есть 250 000 официальных … наших военнослужащих. Кроме того, я сказал, что 400 000 солдат и 200 000 резервистов. 175 000 (что) недостаточно, чтобы поехать в Украину», — сказал Ресников.

Ресников подчеркнул, что российское вторжение — если оно произойдет — будет иметь «катастрофические» последствия для всего европейского континента, поскольку, по оценкам, от 4 до 5 миллионов украинцев будут искать убежища в Европе. Ресников также подчеркнул, что Украина является крупным поставщиком продуктов питания в Европу и Африку.

Министр сообщил, что украинская армия направила от своих союзников запрос на дальнейшую помощь в военной технике, включая материальную поддержку и обучение ее ВВС и ВМФ. «Нам не нужны войска, потому что я считаю, что гибель американских солдат на Украине несправедливо. Нет, нам это не нужно», — добавил Ресников.

Украина уже несколько недель предупреждает, что Россия пытается дестабилизировать страну перед запланированной военной оккупацией, при этом НАТО указывает на то, что действия России вблизи границы необычны. Западные державы неоднократно призывали Россию отказаться от дальнейшей агрессии против Украины.

Кремль отрицает планы начала наступления, утверждая, что поддержка Украины со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет собой растущую угрозу для западной части России.

Что касается намерений Кремля, Ресников сказал, что он верит позиции CNN о том, что российский меч направлен на распространение страха и волнений на Украине и предотвращение приближения Украины к членству в НАТО и ЕС.

Кремль требует юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, включая Украину, и что военная инфраструктура НАТО не будет построена в стране, как ракетные системы.

«Если мы разделяем или распространяем панику в нашей стране и в нашем сообществе, это будет подарком Кремлю, потому что они пытаются это сделать, потому что их главная цель — объединить свои войска за пределами наших границ. Чтобы остановить нас на нашем пути , чтобы обработать нестабильность внутри нашей страны. Создавать, но мы идем в альянс НАТО, мы идем в ЕС », — сказал он.