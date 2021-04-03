Министр обороны Филиппин в словесном конфликте с Китаем из-за коралловых рифов

Манила, Филиппины (AFP) – Министр обороны Филиппин в субботу возобновил свое требование о том, чтобы десятки китайских кораблей покинули рифы, претендующие на Манилу в Южно-Китайском море, и сказал, что его не обманут китайские заверения, что корабли укрываются от плохих Погода.

Посольство Китая отреагировало на то, что оно охарактеризовало как «сбивающее с толку заявление» министра обороны Дельфины Лоренцаны, и настаивало на том, что корабли имеют право укрываться на территории, которая, по его словам, была китайской. Она сказала: «Никто не имеет права делать снисходительные заявления о такой деятельности».

Необычно враждебный публичный обмен мнениями возник из-за того, что в начале прошлого месяца береговая охрана Филиппин заметила более 200 китайских кораблей, которые Лоренцана назвал «ополченцами» на рифе Уитсон. Филиппины выразили дипломатический протест, заявив, что коралловые рифы, которые называет Джулиан Филип, расположены в международно признанной морской зоне, где они имеют исключительное право на разработку рыбных, нефтяных, газовых и других ресурсов.

Китай проигнорировал требование Манилы о том, чтобы китайские корабли покинули район, который он называет Ниуэ Цзяо и утверждает, что это территория Китая. Посольство Китая в Маниле заявило, что корабли укрывались рифами от суровых морских условий.

«Послу Китая нужно сделать много ясности», – сказал Лоренцана в заявлении в субботу, добавив, что последнее военное наблюдение Филиппин показало, что 44 китайских корабля все еще стоят на якоре у коралловых рифов.

«Я не дурак. Погода пока была хорошей, поэтому у них нет другой причины оставаться там. Эти корабли должны уходить», – сказала Лорензана в субботу.

Посольство Китая снова ответило, повторив, что корабли прячутся в так называемых китайских водах.

«Для китайских рыболовецких судов совершенно нормально ловить рыбу в воде и укрываться возле коралловых рифов в суровые морские условия», – заявили в посольстве.

«Мы надеемся, что соответствующие органы будут прилагать конструктивные усилия и избегать любых непрофессиональных заявлений, которые могут усилить иррациональные чувства», – заявили в посольстве. «Китай привержен поддержанию мира и стабильности в водах», – добавила она.

История продолжается

Whitsun Reef расположен в Спратли, наиболее спорной территории в Южно-Китайском море. Филиппины – это цепь богатых ресурсами островов, островков и атоллов, которые являются частью западной провинции Палаван. Но Китай, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней претендуют на морскую зону полностью или частично. За последние годы Китай превратил семь спорных коралловых рифов в островные базы с противоракетной защитой, что усилило напряженность.

Соединенные Штаты заявили о своей поддержке Филиппин, своего давнего союзника по договору, и обвинили Китай в использовании «морских ополченцев для запугивания, провокации и угрозы другим странам, тем самым подрывая мир и безопасность в регионе». Пекин отрицал, что корабли были частью военно-морского ополчения.

Президент Филиппин Родриго Дутерте укрепил дружеские отношения с Пекином с момента вступления в должность в 2016 году, и его критиковали за то, что он не потребовал незамедлительного выполнения Китаем решения международного арбитража, которое аннулировало исторические претензии Пекина почти на все Южно-Китайское море. Китай отказался признать резолюцию 2016 года, которую он назвал «позором», и все еще игнорирует ее.