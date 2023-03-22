Министр обороны Шойгу заявил, что большинство российских летчиков-истребителей имели боевой опыт войны на Украине

Министр обороны РФ генерал Сергей Шойгу на совещании с высшим военачальником в среду.

Москва: Министр обороны России генерал Сергей Шойгу заявил в среду на совещании с высшим военным руководством, что почти 90 процентов российского оперативного и тактического летного состава и 85 процентов ее операторов беспилотников получили боевой опыт в «специальной военной операции». Россия в Украине.

На заседании расширенного Совета директоров Минобороны в прошлом году Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами отметил важную роль этого вида Вооружённых Сил в проведении специальной военной операции и поставил задачу повышения его боевые возможности и уровень, — сказал министр обороны.

«В ходе войсковой спецоперации реальный боевой опыт получили до 90 процентов оперативного, тактического и армейского летного состава, 60 процентов стратегической и дальней авиации и 85 процентов личного состава, эксплуатирующего беспилотную авиацию», — сказал Шойгу.

В Минобороны России также заявили, что летчики ВВС России совершили более 140 тысяч самолето-вылетов в рамках спецоперации в Украине.

Шойгу добавил, что они уничтожили более 20 тысяч позиций противника.

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Обновлено: 22 марта 2023 г., 19:57:03 IST