Министр сельского хозяйства России выразил признательность бизнесмену Гассану Аббуду

Для меня большая честь познакомиться с заместителем министра и его приверженностью компаниям из России и освоению новых рынков для российских компаний в пищевой промышленности ». Гассан Абуд

Дубай, Дубай, ОАЭ, 14 марта 2021 г. /EINPresswire.com/ – Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, 11 марта 2021 г .: В Дубае состоялась встреча на высоком уровне между российской бизнес-делегацией предприятий пищевой промышленности во главе с Его Превосходительством г-ном Сергеем Левиным, заместителем министра сельского хозяйства Дубая, Российская Федерация и представители Ghassan Aboud Group, международного мульти-бизнес-конгломерата, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах ОАЭ, во главе с его председателем Гассаном Аббудом.

Заместитель министра Гасан Абуд принял на встрече, состоявшейся во Всемирном торговом центре Дубая, на полях выставки Gulfood 2021, первого мероприятия пищевой промышленности в регионе.

В состав российской делегации вошли компании мясной и птицеводческой промышленности и розлива воды, в том числе «Миратург», «Дамати», «Лонское море» и др. В ее состав также входили представители Национальной федерации птицеводов и Государственного совета развития Российской Федерации.

Встреча началась с официальных представлений и обмена любезностями между делегатами.

Министр выразил признательность за интерес блока к российским компаниям, особенно к компаниям пищевой промышленности.

Гассан Аббуд высоко оценил приверженность российского правительства пищевой промышленности. Он подчеркнул, что нынешняя эпидемия повысила интерес к источникам продуктов питания и напитков из Российской Федерации, что дало компаниям ОАЭ возможность диверсифицировать свои источники. Россия и освоение новых рынков для российских компаний пищевой промышленности ».

Ghassan Aboud Group стремится инвестировать в цепочку добавленной стоимости пищевых продуктов, будь то производство или переработка, торговля и распределение, как на физическом, так и на цифровом уровне в Объединенных Арабских Эмиратах. Это позволяет группе предлагать растущий ассортимент продукции на рынке ОАЭ и стран Персидского залива.

Юсеф Тамбавала, вице-президент по корпоративному развитию в Ghassan Abboud Group, сделал краткую презентацию Ghassan Abboud Group и представил ее полномочия в цепочке создания стоимости продуктов питания. После этого Анжело Джавардье, генеральный директор Food Distribution, представили информацию о различных предприятиях пищевой промышленности, а также Ахмед Аббуд, старший вице-президент по финансам, об инвестиционной стратегии Группы в цепочке создания добавленной стоимости продуктов питания.

Министр пригласил российскую делегацию вручить верительные грамоты и представить все свои работы. За встречей последовало сетевое участие на стенде Olive Country и BuyGro на мероприятии Gulfood. Группа Ghassan Abboud продолжает диверсифицировать свои источники в пищевой промышленности, и Российская Федерация может стать крупнейшим экспортером товаров.

-кончено-

О группе Ghassan Abboud

Основанная в 1994 году, Ghassan Aboud Group работает из своей глобальной штаб-квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах с коммерческими операциями в Австралии, Бельгии, Иордании и Турции. Группа представляет собой диверсифицированный конгломерат, работающий в автомобильной, гостиничной, пасторальной сферах, недвижимости, торговле, дистрибуции, логистике, розничной торговле, общественном питании, здравоохранении, средствах массовой информации и художественной продукции.