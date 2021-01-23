Министр спорта: Бывшие российские спортсмены, употреблявшие допинг, не должны баллотироваться на государственные должности

Москва, 28 декабря. / ТАСС /. Министр спорта России Олег Матицын заявил в понедельник, что Минспорта России выступает против любых возможностей для спортсменов, подвергшихся воздействию допинга в прошлом, баллотироваться на любую должность в правительстве страны или начинать тренировочную карьеру.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы противодействовать любому возможному развитию событий, когда человек, зарегистрировавший в прошлом антидопинговое нарушение, занимает государственную должность или начинает свою карьеру на тренировках», – сказал Матицын в интервью Российскому спортивному телеканалу. Матч ТВ.

«Мы уже работаем над этим, и я считаю, что это должно быть оговорено на административном уровне, и у нас должен быть документально оформленный текст о невозможности трудоустройства человека на фоне определенных нарушений», – сказал он.

“мы [the Russian Sports Ministry] Работать на законодательном и административном уровнях, а также с главами регионов и региональных министерств, чтобы не допустить подобных сценариев ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде штрафных санкций в отношении российского спорта. В частности, CAS поддержал решение ВАДА объявить РУСАДА несоответствующим мировому антидопинговому закону. Однако суд постановил сократить срок предложенных штрафных санкций с четырех до двух лет.

Суд в Швейцарии заявил в заявлении, опубликованном 17 декабря, что комитет CAS «единогласно определил, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый акт (WADC) в связи с невозможностью получить исходные данные LIMS. (Система управления лабораторной информацией). И основные аналитические данные бывшей московской лаборатории ВАДА «в период с 2012 по 2015 годы. Российские власти отрицают обвинения в мошенничестве.

Дело ВАДА-РУСАДА

9 декабря 2019 года Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ExCo) одобрил рекомендации Комитета по обзору соответствия (CRC) об отмене статуса соответствия Российского антидопингового агентства и лишении России права участвовать в крупных соревнованиях. международные спортивные турниры. , Включая Олимпийские, Паралимпийские и мировые чемпионаты, сроком на четыре года.

Исполнительный комитет ВАДА также решил, что Россия не должна принимать, подавать заявки или получать право на проведение каких-либо крупных международных спортивных чемпионатов в течение этого четырехлетнего периода. Российским государственным чиновникам, а также официальным лицам Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запретили посещать все крупные международные спортивные турниры в течение четырехлетнего периода.

19 декабря 2019 года Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредительному совету агентства не утверждать санкции Международного антидопингового агентства в отношении российского спорта и передать это дело в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария. 27 декабря Российское антидопинговое агентство направило официальное уведомление о своем несогласии Всемирному антидопинговому агентству, а Всемирное антидопинговое агентство передало это дело в суд в Швейцарии.

Арбитражный спортивный суд провел слушания по юридическим дебатам между Росадой и Всемирным антидопинговым агентством со 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями, назначенными в CASA между Росадой и ВАДА, были Марк Уильямс (Австралия) и Луиджи Фумагалли (Италия) Хамид Гарафи (Франция).