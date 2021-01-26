Министр спорта России и президент Международной федерации бокса провели совместные занятия бокса с олимпийскими чемпионами – спорт

На тренировках присутствовали двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, олимпийский чемпион Игорь Микунцев, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Бисбутин, а также председатель и заместитель Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубигной. Глава правительства Самарской области Александр Фетисов.

Москва, 26 января. / ТАСС /. Министр спорта России Олег Матицын и президент AIBA Омар Кремлев во вторник провели в Москве совместную тренировку по боксу с несколькими боксерами, сообщает пресс-служба Минспорта России.

«Бокс был и остается достоянием нашей страны, джентльменским спортом, которому поклоняются миллионы россиян, поэтому его развитие является для нас стратегической задачей», – сказал Матисен.

«Я люблю бокс, мне нравится наблюдать за его развитием в России, и я уверен, что, несмотря на все трудности, наши боксеры и дальше будут достойно соревноваться на международной арене», – добавил министр спорта России.

Перед тренировкой Матисен и Кремлев провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы участия российских боксеров в международных турнирах этого года.

Они отметили, что, несмотря на сложные условия сегодня, турниры по боксу будут по-прежнему организованы с упором на здоровье спортсменов, тренеров и зрителей, поэтому все мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с необходимыми санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Более того, Матисен также сказал, что следит за всеми реформами, начатыми Кремлевым в Международной ассоциации любительского бокса, и выразил надежду, что в ближайшее время олимпийский бокс получит активное глобальное развитие. Кремлев был избран президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) 12 декабря 2020 года.

Несогласие AIBA с Международным олимпийским комитетом

В конце ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил все планирование олимпийских соревнований по боксу 2020 года в Токио. Решение было принято после расследования деятельности Международной федерации любительского бокса.

В то время Международный олимпийский комитет утверждал, что финансовые операции, управление и этика организации вызывают сомнения.

В июне 2019 года Международный олимпийский комитет на своей 134-й сессии в Лозанне решил лишить AIBA ее олимпийского статуса, но также принял решение сохранить бокс в программе Летних игр 2020 года в Токио.

Исполнительный комитет МОК также предложил в то время организовать боксерскую программу для Олимпийских игр в Японии, состоящую из 13 весовых категорий, восемь для мужчин и пять для женщин, по сравнению с 10 классами для мужчин и 3 для женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Бразилия. Жанейро.